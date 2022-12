A Matteo D'Agostino il premio Noax 2022

E' dedicato alla musica, e in particolare a composizioni per corno solista e orchestra a fiati, il decimo Premio Noax 2022 il cui conferimento è previsto per sabato 10 dicembre alle 11 nella casa medievale dell'omonima frazione di Corno di Rosazzo.

Si tratta di un'iniziativa del Circolo culturale Corno sostenuta dall'amministrazione comunale e da Civibank curata dal direttore del sodalizio Paolo Coretti. Il premio, che si prefigge di valorizzare la suggestiva località di Noax e l'intero territorio comunale, nelle precedenti edizioni aveva esplorato diverse discipline quali la pittura, la poesia, il cinema, il teatro e il design portando in Friuli artisti e opere da tutta Italia.

Il bando di concorso è infatti di valenza nazionale tanto che quest'anno la composizione musicale vincitrice è dell'abruzzese Matteo D'Agostino. Una competente giuria ha valutato tale partitura per corno solista e orchestra a fiati "molto efficace" e "connotata da ottimo equilibrio" nelle sue articolazioni. Altre due opere segnalate sono pervenute dal pugliese Paride Semeraro e dal friulano di Campoformido Cesare Pozzo.

La giuria era composta da tre docenti e compositori cornisti provenienti da Trento, Brindisi e San Donà di Piave. Il Premio Noax 2022 dedicato alla musica coincide con la decisione del Comune di Corno di Rosazzo di ospitare nell'ex scuola della frazione di Sant'Andrat del Judrio da poco ristrutturata una Scuola di Musica e Canto per favorire lo sviluppo della diffusa sensibilità musicale locale che ha nel centenario Corpo bandistico di Corno di Rosazzo il proprio riferimento.