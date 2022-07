A Mittelfest 'Un fiume di note'

Evento d’eccezione per la quinta edizione di “Un Fiume di Note – Antica Fiera dei Thést” - la rassegna musicale itinerante “site specific” curata dalla direzione artistica di Dory Deriu Frasson, in collaborazione con PianoFVG in corso lungo tutta l’estate – è il debutto in prima assoluta a Mittelfest 2022 della co-produzione firmata dal festival cividalese con il Distretto culturale Musicae e la collaborazione dei Comuni di Polcenigo e Sacile “Lasa pur dir/Pusti naj Govorijo”, in programma martedì 26 luglio alle 19.30 alla Chiesa di San Francesco.

La performance tra musica e parole nasce come esperienza di confronto e incontro tra due paesi confinanti e amici, Italia e Slovenia, intrecciati da forti legami storici e culturali, con uno sguardo alla vicina Austria, nello spirito di quel “triangolo d’oro” culturale che comprende le vite e la cultura di popoli confinanti. In scena il pianista Matteo Bevilacqua, la mezzo soprano Valentina Volpe Andreazza, Tinkara Kovač al flauto e alla voce e Cristina Bonadei, autrice dei testi e voce narrante. Dalla grande liederistica romantica austriaca alla musica strumentale slovena, fino a composizioni di musicisti friulani che hanno omaggiato la propria terra, lo spettacolo propone un percorso che invita lo spettatore a valicare il confine dell’ascolto rendendosi partecipe di immaginari e percezioni emozionali insite nell’inconscio collettivo di genti di confine, che animano questo ampio territorio. La musica e il canto restituiscono in forme e colori impalpabili ed eterei profumi, paesaggi, frammenti ed echi di storie vissute, presenti e passate, vicine e lontane.

Lo spettacolo sarà replicato venerdì 17 settembre, ultima giornata della rassegna “Un Fiume di Note” al Teatro Zancanaro di Sacile (ore 21.00). Venerdì 29 luglio, invece, nuovo appuntamento a Polcenigo con il concerto, a Villa Zara, della talentuosissima pianista Gala Chistiakova, vincitrice nel 2014 del Concorso pianistico internazionale PianoFVG. Veemente, intensa, dirompente, passionale, la musicista di origine russa infonde alle interpretazioni nei più svariati repertori un tratto di virtuosismo formale impeccabile e una limpida unità interpretativa. Nel concerto reinterpreta Scriabin e gli rende omaggio, con una sonata-fantasia per piano solo, nel 150 anniversario della nascita.

Tutto il programma su: www.musicaefvg.it