A Mittelfest Tin Men and the Telephone e Michele Marco Rossi

Particolarmente ricco il carnet musicale di martedì 8 settembre a Mittelfest, con due spettacoli in première.

Alle 21 in prima nazionale alla Chiesa di San Francesco il gruppo olandese Tin Men and the Telephone presenterà “The GRATEST Show, acronimo del titolo Global Relocation of Evolved Apes Towards Exoplanet Suitable for Terraformation ovvero Ricollocazione globale delle scimmie evolute in un Esopianeta adatto alla ricreazione della Terra, spettacolo frizzante ed interattivo nel quale il pubblico è invitato, tramite il proprio smartphone, ad essere parte attiva dello show. La band formata da Tony Roe al piano, sintetizzatore e proiezioni, Pat Cleaver al basso, Jamie Peet alle percussioni presenta infatti una performance multimediale che combina improvvisazioni musicali, immagini e la partecipazione del pubblico attraverso un’app da scaricare nel proprio smartphone: un viaggio immaginifico per un virtuale trasbordo delle umane “scimmie evolute” in un nuovo pianeta, dopo che abbiamo distrutto il nostro con il cambiamento climatico. Lo spettacolo arriva a Mittelfest grazie alla partnership internazionale di Dutch Performing Arts, organismo che lavora per sostenere la promozione internazionale degli spettacoli olandesi con li contributo di Performing Arts Fund.



