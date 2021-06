A Monfalcone 'Tartini, la morte e il diavolo'

La Stagione Musicale del Teatro Comunale di Monfalcone prosegue, venerdì 11 giugno alle 20.15, con il concerto che vede l’ensemble L’Arte dell’Arco (Federico Guglielmo al violino, Diego Cantalupi al liuto, Francesco Galligioni al violoncello e Roberto Loreggian al clavicembalo) al fianco dell’attore Roberto Citran in Tartini, la morte e il diavolo, monologo per attore ed ensemble da camera su testo di Sergio Durante, con cui si chiude il progetto celebrativo nazionale “Tartini2020”.



Tartini rivive grazie alla voce di Roberto Citran. Al momento di redigere il proprio testamento, il “primo violino d’Europa”, “maestro delle nazioni” e “maggior compositore del suo tempo” – così lo chiamavano – tira le somme della propria avventura umana attraverso un viaggio nella memoria, a volte ironico, altre meditativo.



Sulla solida base di lettere e altri documenti d’archivio, ne scopriamo le ambizioni, gli amori, la spiritualità: il duro lavoro ma anche la vita quotidiana in un Veneto che non esiste più, fra istituzioni musicali fastose, ritiri artistici, incontri con personaggi grandi e piccoli, dal matematico Eulero alla figlia di un popolano, dal fisico Riccati allo scalzo contadinello. Ben oltre l’immagine romanzesca del “trillo del diavolo”, lo spettacolo restituisce la figura complessa ed enigmatica del musicista-filosofo più noto del Settecento.I quadri biografici pensati da Sergio Durante, il più noto musicologo tartiniano di oggi, si alternano ai brani musicali scelti, fra le oltre 400 composizioni pervenute, da Federico Guglielmo, fra i più raffinati interpreti di Tartini, per restituirci gli “affetti” che il compositore si sforzò di dipingere sonoramente: un colloquio serrato e problematico con la poesia, coltivata come seconda passione.Biglietti in vendita presso: Biglietteria del Teatro, ERT di Udine, prevendite Vivaticket e on line su www.vivaticket.it. La Biglietteria del Teatro accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, dalle 17.00 alle 19.00); è possibile acquistare i biglietti utilizzando i voucher emessi a conclusione della Stagione 2019-2020.