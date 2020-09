A Monfalcone cinque concerti in attesa della nuova Stagione Teatrale

In attesa che l’Istituzione Musicale e Sinfonica del FVG diretta da Domenico Nordio inauguri, venerdì 23 ottobre, la nuova Stagione di Musica e Prosa del Teatro Comunale di Monfalcone con un programma tutto dedicato a Beethoven, nel segno delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del genio di Bonn, sono diversi gli appuntamenti musicali, fuori abbonamento, che avranno luogo in Teatro fra settembre e ottobre.



Venerdì 18 settembre, alle 18.00, ha inizio “La Scuola dello Spettatore – Edizione Musica”, ciclo di 4 suggestivi concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. Obiettivo della rassegna è completare l’offerta didattica proposta al pubblico, on line, durante la chiusura del Teatro per l’emergenza sanitaria, con 4 concerti che vedono protagoniste alcune delle eccellenze espresse da una delle più alte istituzioni di formazione musicale della nostra Regione.



Ad animare il primo concerto è, giovane chitarrista croato che ha già conquistato numerosi premi a diversi concorsi internazionali e che nel 2019 ha registrato il suo primo album, dal titolo Spotty Mug. Il suo repertorio prevede, fra le altre, pagine di J. S. Bach (Sonata I BWV 1001), Lennox Berkeley (Quatre pièces pour la guitare) e Dušan Bogdanovic (Six Balcan Miniatures for World Peace).Questi gli altri appuntamenti in programma v, fisarmoniche da concerto;, pianoforte;, chitarra e, flauto.Il biglietto d’ingresso costa 2,00 € e può essere acquistato presso la Biglietteria del Teatro (da lunedì a sabato, ore 10.00-12.00 e 16.30-19.30).ha inizio la seconda fase della Campagna Abbonamenti del Teatro, quella dedicata alla vendita dei nuovi abbonamenti e delle card. Per festeggiare, in musica, l’apertura delle nuove sottoscrizioni la sera, alle 20.45, avrà luogo l’atteso spettacolo musicale Figurini, con Bandakadabra, vera orchestra da passeggio (7 fiati e 2 percussioni) che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta: una riuscita combinazione di musica e cabaret che conquista ogni tipo di pubblico. La Bandakadabra si è esibita in tutta Europa: dall'Edinburgh Jazz & Blues Festival a Chalon dans le rues, da Jazz sous le pommiers a Udine Jazz, fino al prestigioso Premio Tenco.L’ingresso al concerto è libero ma è necessario prenotare telefonando allo 0481 494 369 oppure inviando un’e-mail a teatro@comune.monfalcone.go.it o un messaggio WhatsApp al 338 6692957 (con indicati nome/cognome e recapito telefonico).