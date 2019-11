A Monfalcone dai grandi classici alla musica napoletana e musical natalizio

Prosegue la stagione del Teatro Comunale di Monfalcone con un doppio menù che propone, da una parte, un ventaglio di proposte drammaturgiche che spazia da intramontabili classici a opere contemporanee, dall’altra un cartellone musicale che comprende il repertorio classico e quello della tradizione napoletana.



In sei emozionanti appuntamenti, il Comunale alza il sipario autunnale sugli attori più conosciuti e amati della scena nazionale, da Fabio Troiano a Irene Ferri, da Roberto Ciufoli ad Andrea Santonastaso. La stagione dei concerti celebra il 500esimo di Leonardo da Vinci con l’ensemble vocale Odhecaton, omaggia Giuseppe Tartini grazie a Mario Brunello, esalta la tradizione della musica partenopea con Peppe Servillo e il Solis String Quartet.



GLI APPUNTAMENTI

È per venerdì 22 novembre l’appuntamento che esplora il mondo musicale di Leonardo da Vinci attraverso le composizioni di autori italiani, fiamminghi e francesi con cui il genio si è relazionato. A eseguire l’articolato repertorio è l’ensemble vocale Odhecaton (Premio Abbiati della critica musicale italiana per le sue esecuzioni) diretto da Paolo Da Col, che spazia fra brani per liuto e altri strumenti e composizioni polifoniche (mottetti e frottole).



Ospite della rassegna “AltroTeatro” dedicata ai diversi linguaggi scenici, giovedì 28 novembre arriva Andrea Santonastaso con Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, monologo “disegnato” in cui il protagonista, oggi attore e un tempo fumettista, racconta l’arte del più grande disegnatore italiano di fumetti, Andrea Pazienza. In scena i suoi personaggi più celebri (Pentothal, Zanardi, Pertini...), fino a entrare ne Gli ultimi giorni di Pompeo, la sua storia più struggente.



La stagione di Prosa prosegue martedì 3 e mercoledì 4 dicembre con La camera azzurra, un grande classico della letteratura diretto da Serena Sinigaglia. La penna inesauribile di Georges Simenon regala una storia permeata di eros e noir, che per la prima volta approda a teatro nell’adattamento di Letizia Russo. A dare corpo ai due protagonisti, nell’interrogatorio in cui si snoda il racconto, i bravissimi Fabio Troiano e Irene Ferri.



Continua il progetto celebrativo nazionale “Tartini2020” al quale il Teatro di Monfalcone aderisce, venerdì 6 dicembre, con il concerto che vede il grande violoncellista Mario Brunello capitanare un quartetto d’eccezione: Francesco Galligioni (violoncello), Roberto Loreggian (clavicembalo e organo) e Ivano Zanenghi (liuto e chitarra). Il mondo musicale che gravita intorno al violinista di Pirano d’Istria viene riscoperto attraverso pagine di grande bellezza di Valentini, Vandini, Boccherini e dello stesso Tartini.



La rassegna “ControCanto”, dedicata alla musica contemporanea e ai diversi generi, vede in scena Peppe Servillo e il Solis String Quartet, martedì 17 dicembre, con Presentimento. Un suggestivo tributo ai capolavori della canzone classica napoletana ispirati dall’amore, in uno spettacolo in bilico fra musica e teatro, che spazia all’interno di un ricco panorama musicale, da Gil a Viviani, da E. A. Mario a Cioffi e Pisano, da Scalinatella a Mmiez'o grano.



A chiudere l’anno e impreziosire il periodo natalizio è il grande musical ispirato al racconto di Charles Dickens A Christmas Carol – Canto di Natale, in scena mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre. A interpretare il celebre vecchio usuraio Scrooge è Roberto Ciufoli, che guida un cast di 19 artisti; le musiche sono del premio Oscar Alan Menken.



Biglietti in vendita presso: Biglietteria del Teatro, Biblioteca Comunale di Monfalcone, ERT di Udine, prevendite Vivaticket e on line su www.vivaticket.it; la Biglietteria del Teatro accetta prenotazioni telefoniche (0481 494 664). Ulteriori informazioni su www.teatromonfalcone.it.