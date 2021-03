A Monfalcone, Dante in Love

Come innamorarsi di Dante...

Proseguono le riprese del progetto "Dante in Love", che vede il nostro pubblico protagonista di un atto d'amore verso il Teatro.

Ad anticipare le prime performance (on line dal 10 marzo), mercoledì 3 marzo, alle 18.00, vi proponiamo una puntata speciale della "Scuola dello Spettatore", sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro.

Dalla splendida Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (che custodisce un manoscritto del Trecento con la prima Cantica dantesca), il medievista Angelo Floramo ci racconta le suggestioni del V Canto.

Sentite il crepitìo delle antiche pergamene e il mugghiare del vento di passione che travolge Paolo e Francesca? Forza allora, Minòs vi attende!