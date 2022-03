A Monfalcone la finale del Fvg Talent Show

Si terrà sabato 19 marzo, alle 20.45, al teatro Comunale di Monfalcone la finale della quarta edizione di Fvg Talent Show, contest organizzato dal Collettivo Terzo Teatro di Gorizia per la direzione artistica di Mauro Fontanini.



Sul palco si esibiranno venti partecipanti: la maggior parte della regione, ma alcuni talenti provengono anche da altre parti d’Italia. Sono previste tre categorie di premi: canto, danza e teatro. Al vincitore di ciascuna categoria sarà assegnato un premio di 1000 euro. Altri riconoscimenti verranno poi attribuiti grazie al sostegno del Centro di formazione professionale per la danza ArteMente, che fornirà alcune borse di studio. Inoltre, alcuni stage saranno messi a disposizione dall’associazione World Music School. A selezionare i vincitori ci penserà la giuria formata dallo stesso Fontanini oltre che da Sonia Dorigo per il canto, Elisabetta Ceron per la danza e Paolo Quazzolo per il teatro.



La fase finale del talent è l’ultima tappa di un percorso cominciato nei mesi scorsi con lo svolgimento online (a causa della pandemia) delle selezioni. La stessa commissione valutatrice ha scelto i giovani artisti che maggiormente si sono messi in luce. Due di essi sono stati ammessi alla finale con il voto espresso sulle pagine Social di Fvg Talent Show.



La conduzione dell’evento è affidata a Igor Damilano. Quali ospiti della serata si esibiranno i ballerini solisti della M&N Dance Company di Nova Gorica Nastja Bremec e Michal Rynia.Il prezzo è unico: 8 euro. Il ticket può venire acquistato direttamente il giorno dello spettacolo, nella biglietteria del teatro Comunale (dalle 11 alle 13 o dalle 16 fino all’inizio dell’appuntamento). Inoltre, la vendita è attiva sul circuito Vivaticket. Per i bambini fino agli 8 anni di età, l’ingresso è gratuito. Ovviamente, per accedere in sala è richiesto l’uso della mascherina Ffp2 e l’esibizione del Green Pass rafforzato. Per l’occasione, il Comune di Monfalcone ha concesso il teatro gratuitamente.