A Monfalcone le semifinali dell'Fvg Talent Show

Approdano a Monfalcone, al teatro Comunale, le semifinali della seconda edizione di Fvg Talent Show organizzata dal Collettivo Terzo Teatro. Sabato 18 (dalle 20.30) e domenica 19 (dalle 17) saranno in 48, tra artisti e gruppi, a sfidarsi per ottenere la vittoria finale: a tal proposito, occorre ricordare che i vincitori delle tre sezioni dell’iniziativa (‘Musica’, ‘Danza’ e ‘Teatro’) si aggiudicheranno un premio di 1500 euro ciascuno. Il miglior interprete di musical vincerà poi un workshop alla Bernstein school of Musical Theatre di Bologna, diretta da Shawna Farrell. L’ingresso è a offerta libera, proprio per dare al pubblico più ampio la possibilità di applaudire il proprio beniamino e per offrire ai partecipanti una non trascurabile opportunità per farsi conoscere. La giuria di esperti chiamata a valutare chi approderà alla finale dell’iniziativa è presieduta da Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all’università di Trieste, ed è formata pure da Elisabetta Ceron, critica e insegnante di danza, da Cristiano Norbedo, tastierista e collaboratore di ‘Amici’ di Maria De Filippi, nonché da Sonia Dorigo, cantante lirica e didatta. Già è stata effettuata una prima scrematura che ha portato, attraverso i casting svoltisi al liceo coreutico Uccellis di Udine e al Centro giovani Innovation Young di Monfalcone, a una riduzione significativa nel numero dei concorrenti che, dagli iniziali 80, sono appunto diventati 48. Anche il pubblico, tuttavia, sabato e domenica sarà chiamato a esprimere le proprie preferenze selezionando due dei partecipanti che approderanno alla fase finale della kermesse. Più di qualcuno tra i concorrenti in gara è già in possesso di un ricco curriculum e, quindi, le loro esibizioni al teatro Comunale di Monfalcone costituiranno uno spettacolo vero e proprio.

La finale di Fvg Talent Show avrà poi luogo sabato 15 febbraio e vedrà esibirsi una ventina di concorrenti: quelli, appunto, che la giuria provvederà a selezionare sabato e domenica al Comunale di Monfalcone, gentilmente concesso dall'amministrazione locale.

Anche alla prima, fortunata edizione di Fvg Talent Show si era iscritta un’ottantina di partecipanti, tra artisti e gruppi. Alla fine, il contest si era concluso con un ex aequo che aveva visto dividersi i 5 mila euro del primo premio tra il cantautore Unico Speranza e tra il gruppo di tip tap dei ‘#tutappini’.