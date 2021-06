A Monfalcone Omaggio a Morricone con la Fvg Orchestra

Un grande evento musicale per Monfalcone, che ospiterà il concerto della Fvg Orchestra “Omaggio a Morricone”, diretto da Andrea Gasperin, soprano Elena Memoli, al Teatro Comunale di Monfalcone venerdì 18 giugno, alle ore 20.15.

Il Comune di Monfalcone, socio fondatore e sostenitore della Fvg Orchestra, ha colto l’opportunità di poter offrire il concerto alla comunità, che sarà quindi a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro Comunale (da lunedì a sabato, ore 17-19, tel. 0481 494 664).



“Il Comune di Monfalcone – afferma l’Assessore alla Cultura Luca Fasan – “nell’ambito del piano di eventi di livello che qualifichino la città quale nuovo punto di attrazione a livello regionale, ha accolto la proposta della FVG Orchestra, offrendo grazie a un accordo vantaggioso (e al momento unico rispetto alla programmazione in altre città) questo viaggio emozionante fra le celebri musiche del noto compositore a un anno dalla scomparsa, selezionate tra le oltre 400 colonne sonore di film che il Maestro Ennio Morricone ha composto”.



Musiche da The Untouchables, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La Leggenda del Pianista sull’Oceano; My Heart and I da La Piovra (arr. Maurizio Billi); La Califfa (arr. Enrico Blatti); I Knew I Loved You da C’era una Volta in America; C’era una Volta... Sergio Leone (arr. Enrico Blatti)., al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Andando in controtendenza rispetto allo standard nazionale, si è voluto quindi investire sulla musica con la costituzione di una nuova orchestra, che spicca per talento e generosità artistica. Seppur di recente formazione, l’orchestra ha tenuto concerti a Budapest, presso il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, il Teatro Verdi di Gorizia e in tutto il Friuli Venezia Giulia. I professori della FVG Orchestra hanno singolarmente vinto primi premi a concorsi e premi internazionali e hanno collaborato anche con orchestre quali la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra del Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Gran Teatro la Fenice, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, la Haydn di Trento e Bolzano, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste.Il Direttore(Olanda) nel 2013 e della "Bacchetta d'Oro", unico italiano nella storia del concorso, con il quale si aggiudica una serie di concerti in territorio olandese e belga. Ha inoltre già ricevuto altri importanti riconoscimenti internazionali alla guida di diversi ensemble in Europa oltre che in riconosciuti concorsi di direzione.Dopo la vittoria del World Music Contest in Olanda ha diretto orchestre quali la North Netherland Orchestra, Residentie Orkest, Ciconia Consort, Royal Conservatoire of The Hague, Netherlands Philarmonic Orchestra (NL), Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Conservatoire Royal de Bruxelles (BE) per programmi sinfonici e operistici. Andrea Gasperin ha collaborato, tra le altre, con Dutch National Opera Accademy, ReisOpera, Opera2day a produzioni della trilogia Mozart-Da Ponte, Madama Butterfly, La Rondine, Manon Lescaut, Boheme, Traviata, Falstaff, Carmen oltre che la première di All Rise! opera contemporanea di Jan-Peter de Graaf. È uno dei fondatori del Catchpenny Ensemble, gruppo residente a L'Aia (NL), specializzato in musica contemporanea con il quale ha eseguito svariate première ed è stato ospite di festival internazionali.nel ruolo di Musetta nell’opera La Bohème di G.Puccini al Teatro degli Industri di Grosseto, sotto la direzione del M°Alan Freiles su regia di Jean Marc Biskup. Nel 2012 è Zerlina nell’opera Don Giovanni di Mozart al Teatro G. Verdi di Salerno sotto la direzione del M° Daniel Oren. Debutta il ruolo di Gilda nell’opera Rigoletto di G. Verdi, allestita in occasione dell’Offida Opera Festival al teatro Serpente Aureo. Nel 2013 debutta il ruolo di Suor Angelica e di Violetta per la stagione “Amici della Musica del Teatro Diana” di Napoli, sotto la direzione del M° Maurizio Iaccarino e regia di Raffaella Ambrosino. Nell’estate del 2014 si esibisce in Brasile per il concerto inaugurale del ventesimo campionato Mondiale di calcio con il sestetto d’archi di S. Cecilia di Roma e i fiati del Teatro San Carlo di Napoli al teatro Amazonas di Manàos, concerto replicato nella Casa De Les Artes di Belo Horizonte e in anteprima nazionale al teatro Mancinelli di Orvieto. E’ protagonista nel ruolo di “Preziosa” nell’operetta “La finta Parigina” di D. Cimarosa in scena a Parigi all’Opera Bastille e nel ruolo di “Tarquinio” nell’opera “Il trionfo di Clelia” di Niccolò Jommelli al teatro Cimarosa di Aversa. Nel 2015 è nuovamente Preziosa al Teatro Garibaldi di Caserta con la direzione del Maestro Basilio Timpanaro. Partecipa, nel ruolo di Grizabella, al musical Cats di A.L.Webber al Teatro Nuovo di Salerno con la compagnia Artestudio. Nel 2017 interpreta il ruolo di Violetta nel Teatro Martinetti di Garlasco sotto la direzione del M° Yuka Gohda e la regia di Fabio Buonocore. Nel 2018 interpreta Musetta al Teatro Italia di Napoli e Tosca nello spettacolo Opera Talk Show di Riccardo Canessa al Teatro Diana di Napoli. Nel 2019 interpreta il ruolo di Suor Angelica e Lola nel dittico “Suor Angelica-Cavalleria Rusticana” al Teatro Goldoni di Livorno, al Teatro Coccia di Novara e al Teatro Sociale di Rovigo, sotto la direzione del M° Daniele Agiman e la regia di Gianmaria Aliverta. Nel 2020 è selezionata per il ruolo protagonista di Donna Amalia in Napoli Milionaria di Nino Rota nei Teatri di Lucca, Livorno e Pisa. Svolge un’intensa attività concertistica e ha riscosso successo di pubblico e critica in Cina dove accompagnata dal M° Paolo Vergari ha tenuto numerosi concerti presso i maggiori politeatri tra cui ShenZhen, ZhangJiaGang, ChongQing, LiShui, Ma’Anshan, HeFei, ChanShu, Changzhou, QuinDao, WeiFang, Yantai, HeNan, ShanXi e Hohhot.