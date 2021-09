A Monfalcone torna il Festival della danza

Visto il grande successo delle ultime edizioni e l’analoga positiva ricaduta sulle attività commerciali e di servizio, il Comune di Monfalcone organizza la settima edizione del Festival della Danza da venerdì 17 a domenica 19 settembre (un giorno in più rispetto alle passate edizioni) nelle piazze e nei luoghi caratteristici della città, appositamente attrezzati con palchi e altre strutture, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid e della sicurezza. Il Festival della Danza è un evento molto atteso per le esibizioni di grande prestigio e rilevanza nazionale, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, insieme alla Consulta Cultura, alle trenta Scuole di Danza del territorio regionale, alle Associazioni di categoria Ascom, Viva Centro, Confartigianato e CNA e ai professionisti del settore.



Il ricco programma del Festival della Danza è stato presentato, durante una conferenza stampa alla Rocca di Monfalcone, dal Sindaco Anna Maria Cisint, dall’Assessore al Rilancio del commercio, marketing territoriale e sviluppo turistico, eventi, cultura Luca Fasan, presente l’Assessore allo sport, associazionismo e relazione con i rioni, Francesco Volante, e dalla Coordinatrice delle scuole di danza Eleonora Violin. E’ seguita una breve ma suggestiva performance di danza "Twenty/TwentyOne" a cura del Club Diamante.



“Il fabbisogno di danza, di ballo, che si sente così forte in questa città è cresciuto ulteriormente – ha affermato il Sindaco, Anna Maria Cisint – “quindi abbiamo voluto accompagnare questo entusiasmo aggiungendo una giornata alla settima edizione del Festival. Senza la grandissima collaborazione di un gruppo di lavoro così coeso – dagli uffici del Comune alle tante scuole di danza di tutta la regione – e la partecipazione, ancora una volta, dei commercianti e dei ristoratori della città non sarebbe possibile offrire un Festival così ricco di eventi e di opportunità”.“Continua anche a settembre, dopo il grande successo estivo, il programma monfalconese degli eventi. Come sempre molto attesa – ha affermato l’Assessore alla cultura Luca Fasan – “la settima edizione del Festival della Danza trasformerà la città in un grande palcoscenico ove, dall'alba al tramonto, oltre 30 scuole si esibiranno nelle location più esclusive e coinvolgenti di Monfalcone. Classico, contemporaneo, moderno e molti altri, saranno gli stili che potremo ammirare unitamente alle Masterclass in una kermesse artistica di grande levatura. Tra la festa di colori e movenze anche bar, ristoranti e negozi si stanno preparando all'evento con vetrine a tema e piatti pensati per l'occasione. Ancora una volta arte, danza ed eventi non rappresentano solo un importante messaggio culturale, ma un grande supporto a sostegno delle imprese e della nostra economia”.La settima edizione del Festival della Danza desidera ricordare una delle più grandi ballerine del XX secolo, Carla Fracci, una grande donna che ha fatto dell’arte e della danza classica la sua vita. Per le ballerine e i ballerini italiani, e non solo, rappresenta la passione, la disciplina, la costanza, l’arte personificata. Un esempio di grandezza non solo nel mondo della danza.Importante novità di questa edizione la durata del festival, che prevede tre giorni di manifestazione, e la musica dal vivo che accompagnerà alcune esibizioni dei ballerini, venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio.Ospiti speciali saranno Marcello Sacchetta, Martina Miliddi, Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna, che si esibiranno in pubblico sabato 18 e domenica 19 settembre sul palco in piazza della Repubblica.Grazie alla collaborazione delle Associazioni di categoria Ascom, Viva Centro, Confartigianato e CNA, a Monfalcone si potrà assaporare l’atmosfera della danza: saranno allestite delle vetrine a tema, ideati cocktail e menù dedicati all’evento dalle attività di somministrazione.Il Festival della Danza si aprirà venerdì 17 settembre alle ore 18.00, in piazza della Repubblica, con uno spettacolo carico di emozioni, riflessioni e suggestioni, grazie alla musica dal vivo. Dopo i saluti istituzionali e l’inaugurazione, alle 19.30, i danzatori di Viento Flamenco si esibiranno nella danza di Flamenco “Mujeres que Luchan” con l’accompagnamento di chitarra, percussioni e voce. Seguirà l’esibizione di Street Dance, “The Orion” a cura della Ilydance Studio.Sabato 18 settembre, alle ore 12.00 in piazza Unità d’Italia, “Human dance technique” con Giorgio Rivari e dalle 15.45 le esibizioni delle Scuole di danza in piazza Falcone Borsellino, in piazza Unità d’Italia e piazza della Repubblica. Nel tardo pomeriggio, durante l’esibizione della scuola ADS Ballet Club di Ronchi dei Legionari, suonerà l’Orchestra d’archi dell’Associazione Culturale e Musicale di Farra d’Isonzo: una ventina di musicisti, diretti da Annalisa Clemente, eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi e Leroy Anderson. In particolare Simone Valente e Barbara Masseni al violino e Francesco Milanese al violoncello suoneranno l’opera 3 n. 11 di Antonio Vivaldi.Alle 18, in parrocchia del S.S. Redentore si esibirà Coppelia Danza di Monfalcone, mentre sulla Rocca, due saranno gli spettacoli dal vivo: “The Indian Garden” a cura di ASCD Salammbò, dedicato alle danze orientali, e “Ethnika” eseguito da Moonflower Tribal Dance, con la direzione artistica di Patrizia Pin. Sarà attivo il servizio Rocca bus gratuito.La serata si concluderà alle 20 in piazza della Repubblica con il Gala di Danza, che prevede l’esibizione di Axis Danza di Udine e Gradisca d’Isonzo, le premiazioni dei giovani talenti e l’esibizione del ballerino Marcello Sacchetta.Domenica 19 settembre, proseguiranno dalle 15.45 le esibizioni delle piazze delle Scuole di Danza e alle 19.30, in piazza della Repubblica, la conclusione del Festival con spettacoli dal vivo: latino “One Hundred Years” a cura del Club Diamante, esibizioni di Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna, di Martina Miliddi e di The Lab Collettivo Contemporaneo con “Grapes”.Come da tradizione, nelle tre giornate saranno organizzate le Masterclass, al Palazzetto dello Sport e nella Sala Polifunzionale don Foschian in Largo Isonzo, la cui partecipazione è riservata agli allievi delle scuole partecipanti al Festival (prenotazione obbligatoria alla mail info@ele-dance.com).Sala Polifunzionale Largo Isonzo17.00 – 19.00 - Contemporaneo con The Lab Collettivo contemporaneo20.00 – 21.30 - Afrocontemporaneo con Elisa Cecchini, Nuovo Centro DanzaPalazzetto dello Sport10.00 - 12.00 – Modern fusion con Marcello SacchettaSala Polifunzionale Largo Isonzo10.00 - 12.00 – Hip Hop con Ilydance StudioPalazzetto dello Sport09.00 – 10.30 – Classico con Farida Faggi dal Balletto di Toscana11.00 - 12.30 – Latin Pop con Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna