A Montereale Valcellina e Fanna al via la rassegna organistica Laudate Dominum

Al via la quinta edizione di Laudate Dominum, Rassegna Organistica nei luoghi di culto sostenuta dal Comune di Montereale Valcellina e Fanna in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis e le Parrocchie di Montereale Valcellina, Grizzo, Malnisio, San Leonardo e Fanna con protagonisti gli organi delle chiese parrocchiali del territorio.



E’ un importante appuntamento che valorizza insieme la musica sacra, una straordinaria tradizione locale e un ricco patrimonio di organi, alcuni di particolare pregio storico-artistico e strumentale. Una rassegna che prende vita su idea dell’assessore alla cultura di Montereale Valcellina, Paolo Tomasella e che ha visto subito una partecipata collaborazione con Parrocchie e Comuni.



Il programma prevede cinque appuntamenti con artisti affermati e giovani emergenti: venerdì 24 settembre alle ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Grizzo concerto dell’organista Maurizio Maffezzoli; domenica 26 settembre alle ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale di Montereale Valcellina concerto dell’organista Enrico Zanovello con i figli violinisti Giulio e Valeria; venerdì 1 ottobre ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Montereale Valcellina concerto dell’organista Daniele Mecchia con il fisarmonicista Maurizio De Luca; venerdì 8 ottobre ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Malnisio concerto delll’organista Stefano Pellini, con l’arpista Davide Burani e il soprano Silvia Felisetti; venerdì 29 ottobre ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Fanna concerto dell’organista Stefano Rattini con il soprano Petra Solve.



I concerti tutti a ingresso libero si svolgeranno nel rispetto delle regole anti Covid-19 per info e prenotazioni 0427 798782-0434 43693-333 3611052 lun/ven 9-12 sms o whatsapp 340 5433534 e-mail eventi@fadieis.org