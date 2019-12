A Montereale Valcellina, la magia delle feste natalizie

Domenica 15 dicembre alle 17 nel teatro aula magna delle scuole a Montereale Valcellina, ritorna Magicando, l’ormai tradizionale spettacolo di magia delle feste natalizie. Teatro Arte Magica è una compagnia di affermati prestigiatori, che da ormai molti anni calcano le scene di importanti palcoscenici nazionali e europei, presentando uno spettacolo di magia e illusionismo di grande qualità e impatto.

Il Teatro Arte Magica si propone come obiettivo principale quello di avvicinare un pubblico sempre più vasto al misterioso mondo dell’illusionismo e della prestidigitazione, proponendo uno spettacolo rispettoso della più antica tradizione magica, ma nel contempo originale e frizzante. Uno spettacolo frutto di originalità e ricerca, insomma, volto alla modernizzazione nel rispetto della classicità, sostenuto dalla tecnica e personalizzato dal brani musicali per un crescendo di sogno tra realtà e fantasia. Lo spettacolo è adatto a tutti, in grado di incantare e coinvolgere i bambini e, nel contempo, di soddisfare il bisogno di evasione degli adulti.

Spettacolo organizzato da Odeia associazione culturale e dal Comune di Montereale Valcellina, con il contributo della Fondazione Friuli.