A Muggia concerto dedicato al compositore Fritz Weiss

Domenica 30 gennaio, alle ore 17 al Teatro Comunale G. Verdi di via San Giovanni 4 a Muggia, nell'ambito del Giorno della Memoria in collaborazione con il Comune di Muggia, si terrà un concerto dedicato al compositore e jazzista Fritz Weiss, deportato a Terezín e ucciso ad Auschwitz, con protagonista il Fritz Weiss Quartet (Andrea Massaria, guitar & electronics; Danilo Gallo, doublebass; Ferdinando Faraò, drums e Giorgio Pacorig, fender rhodes) nell’ambito del Festival di musica concentrazionaria “Viktor Ullmann” a cura dell’Associazione Musica Libera. Ingresso allo spettacolo a offerta libera. Accesso con Green pass rafforzato.



Organizzato dall’Associazione Musica Libera di Trieste, il Festival Viktor Ullmann è l’unico in Europa dedicato alla musica concentrazionaria (così definita perché composta nei campi di concentramento e nei ghetti), alla musica degenerata (la musica proibita nella Germania nazista e nell’Italia fascista perché ritenuta decadente e dannosa) e alla musica d’esilio. L’intento del festival è riscoprire quelle pagine musicali per far rivivere il genio creativo dei loro compositori e riflettere sulla Shoah da un diverso punto di osservazione.