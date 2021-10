A Muggia debutta 'Coraggio, il meglio è passato' di Enrico Vaime

Inizia ufficialmente lunedì 1 novembre la stagione treatrale di Muggia, promossa dall’amministrazione comunale e dal Circuito ERT. Massimo Bagliani accompagnato da Isabella Robotti salirà sul palco del Teatro Verdi alle 17.30 con Coraggio, il meglio è passato, un testo di Enrico Vaime che attraverso aneddoti divertenti, aforismi, dialoghi e tante canzoni prova a raccontare la nostra società.



Enrico Vaime è stato uno dei più prolifici autori radiofonici, televisivi e teatrali degli ultimi cinquant’anni. Anche conduttore televisivo e radiofonico, di lui spesso si ricordano gli aforismi: “Io sono uno che dice sempre la verità. Anche a costo di mentire”, “Per essere cretini bisogna crederci fino in fondo”, "I sogni nel cassetto se li mangiano le tarme", per citarne solo alcuni. Per il titolo di questo spettacolo, Coraggio, il meglio è passato, Vaime aveva preso a prestito una delle più note massime di Ennio Flaiano.



Nello spettacolo i discorsi dei personaggi spaziano dalla banalità quotidiana ai massimi sistemi. Da “Hai visto dove sono arrivati i carciofi?” a “Ma secondo lei esiste una vita oltre la vita?” e sono intervallati da canzoni che hanno contrappuntato la storia del nostro Paese. “Notazioni ironiche – scriveva così Enrico Vaime di questo lavoro - per sorridere delle nostre paure, delle nostre debolezze. Satira di costume senza la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma solo di aiutarci nel ricordo di quello che merita di essere ricordato”.Massimo Bagliani ha debuttato nella Tempesta di Shakespeare per la regia di Giorgio Strehler. In carriera ha recitato nelle compagnie di Gassman, Pagliai, Bramieri, Garinei e Giovannini, Montagnani, Proietti e nella Compagnia Italiana di Operette. Con Enrico Vaime ha scritto e rappresentato diverse commedie con musiche e canzoni: Devo fare un musical, Dieci ragazze per me, Il bello deve ancora venire, Dove andremo a finire?, Io fò buchi nella sabbia.