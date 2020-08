A Muggia torna il Muja Buskers Festival, tra acrobati e circensi

Torna a Muggia il Muja Buskers Festival, quest’anno in una versione speciale, con un ricco calendario, alcune grandi novità e tutti gli eventi organizzati nel massimo rispetto delle norme in vigore per il contenimento del Covid 19.

A curare il festival, come sempre, l’associazione Sparpagliati che, grazie al sostegno del Comune di Muggia e al contributo della Regione FVG, animerà Muggia dal 23 al 30 agosto. Nuove location ospiteranno artisti straordinari, acrobati e circensi, con spettacoli a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione online, per mantenere i distanziamenti necessari.



Si tratta di uno dei pochi eventi promossi in Friuli Venezia Giulia, che rappresenta un segnale positivo di ripartenza, fortemente voluto dagli organizzatori per garantire un momento di divertimento e intrattenimento per tutti, e per portare avanti una tradizione importante, dopo tre edizioni di grande successo, con una manifestazione costantemente cresciuta nel tempo e “premiata” nuovamente quest’ anno dalla Regione FVG. L’associazione Sparpagliati infatti porterà un gruppo di artisti a Muggia, dove daranno vita a uno spettacolo, che nascerà e crescerà durante la settimana. Sarà frutto dell’ispirazione che arriverà proprio dalla città e dalla gente.



Torneranno anche i laboratori di circo per bambini, seppur in forma ridotta e sempre nel rispetto delle norme in vigore.Un’ edizione “che cura” - Così è stata definita, con l’intento di prendersi cura di noi e dell’altro. Cura del pubblico, per regalare a tutti grandi emozioni, per riprendere a valorizzare il piacere di stare insieme, il valore della vita sociale dopo il lockdown. Cura degli artisti, che avranno la possibilità di ricevere un’iniezione di positività e incoraggiamento dagli spettatori, dopo i mesi di stop. Cura di Muggia e del territorio, che potrà godere di un evento in grado di coinvolgere i cittadini e di attirare i turisti., che da domenica 23 agosto ospiterà Magdaclan, giovane compagnia di acrobati e musicisti di circo, senza animali, che unisce l’immaginario tradizionale del tendone da circo all’innovazione di un linguaggio contemporaneo, poetico, multiforme, in un’atmosfera popolare e d’incanto. MagdaClan è una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo, definito come “un corpo collettivo, con i muscoli pulsanti e la mente aperta che sprigiona emozioni sincere”. Il gruppo, formato da quindici tra acrobati, musicisti e tecnici sotto i 35 anni, porta avanti, con passione e fatica, il sogno comune di diffondere meraviglia attraverso i codici del nuovo circo.- Gli spettacoli saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria da effettuare online sul sito www.mujabusker.com. I posti saranno limitati.“Un evento speciale che si reinventa - spiega, presidente di Sparpagliati - si trasforma e si presenta in una veste nuova: L’ Edizione che Cura, con la cultura, l’arte di strada e la magia del circo. Condividere un sogno seppur distanti, prendersi cura gli uni degli altri. Un’edizione nata da una grande sfida raccolta con entusiasmo dai numerosi volontari e dal Comune di Muggia che anche quest’anno accoglie il festival a braccia aperte”. “Abbiamo l’occasione di riflettere su quanto il vivere insieme sia necessario per curare i nostri animi - racconta il Direttore Artistico Riccardo Strano - il festival che si fa luogo e tempo nei quali le difficoltà si trasformano in opportunità. Opportunità di guardarci negli occhi per leggere le reciproche storie ed emozioni di vita, le stesse storie narrate dal teatro ed il circo contemporaneo cambiando così il distanziamento in uno spazio scenico di condivisione ancestrale”.“Unico questo appuntamento lo è stato sin dalla sua prima edizione - sottolinea il sindaco di Muggia- ma è chiaro che in questo 2020 la sua unicità avrà anche un’altra veste. In questo difficile periodo di emergenza Covid-19, Muggia vivrà un’edizione speciale del Muja Buskers Festival: un progetto che nasce dalla passione, ma ha alle spalle molto impegno e sacrificio per regalare l’allegria, lo stupore e la meraviglia di quando si era bambini; un progetto che regala emozioni semplici e genuine che riescono a travolgere tutti indistintamente, con una forza dirompente in un viaggio oltre il tempo e lo spazio; un progetto che, in questo difficile momento, si fa portavoce di un messaggio di coraggio e di speranza che forse solo lo spettacolo e l’arte possono dare con tanta intensità”.

Sparpagliati - L’associazione culturale “Sparpagliati” nasce nel 2017 dopo l’esordio del Muja Buskers Festival, grazie alla volontà di un gruppo di amici, “sparpagliati” in tutta Italia ma uniti dalla passione e dalla volontà di far crescere una manifestazione estiva del teatro di strada e del circo contemporaneo nella cittadina muggesana. Ognuno porta ogni anno le proprie competenze e professionalità, ma soprattutto un grande entusiasmo, rinnovato anche nel 2020.



Sito e social: Muja Buskers Festival è su Facebook e Instagram. Il sito ufficiale è www.mujabusker.com.