A Natale è tempo de 'Lo schiaccianoci'

Torna sul grande schermo 'Lo schiaccianoci', lo spettacolo natalizio del Royal Ballet per eccellenza! L’appuntamento è per domani 17 dicembre, alle ore 20.15 al cinema Centrale. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema.



Lo Schiaccianoci cattura la magia del Natale come nessun altro balletto è mai riuscito a fare. Sulle note di Čajkovskij seguiremo la straordinaria storia di Clara e Hans-Peter, la loro battaglia contro il malvagio Re dei Topi e il loro magico viaggio nella dimora della Fata Confetto. Registrato nel 2016, lo spettacolo del Royal Ballet propone un cast d’eccezione che comprende Lauren Cuthbertson come Fata Confetto, Federico Bonelli nel ruolo del Principe, Francesca Hayward in quello di Clara e Alexander Campbell nei panni di Hans-Peter (lo Schiaccianoci).