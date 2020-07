A Note nei roccoli la tradizione della Val Resia

A “Note nei roccoli” domenica 26 luglio 2020, alle 18, nel Roccolo di Spisso, in Comune di Montenars, è in programma l’esibizione dei suonatori del Gruppo Folkloristico “Val Resia”, che presenteranno diversi brani del repertorio tradizionale, tramandati fino ai giorni nostri. L'evento è promosso dall’Ecomuseo delle Acque e dall’Ecomuseo Val Resia, in collaborazione con i Comuni di Montenars e Resia, la Pro Montenars e il Gruppo Folkloristico Val Resia.

Il Roccolo di Spisso, che sarà indicato da adeguata segnaletica, è raggiungibile percorrendo a piedi per un breve tratto la pista forestale che dalla strada comunale Montenars-Tarcento sale al Monte Cuarnan. Opera di Luigi Zanitti è stato realizzato nel 1952.