A Nottinarena arrivano Gaia e Margherita Vicario

“Nottinarena” non si ferma e, a grande richiesta, oggi annuncia una serata evento con le tre nuove voci della musica italiana. Sul palco dell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro, infatti, sabato 28 agosto arrivano tre artiste giovani e fresche, che si stanno imponendo con forza nel mondo del pop italiano: Gaia, Margherita Vicario e in apertura VV.

I biglietti per questo nuovo appuntamento, molto atteso dai più giovani, sono già in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Dopo la vittoria di “Amici 19”, Gaia sta costruendo il suo percorso con un successo dietro l’altro: Chega (doppio disco di Platino) è stato il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020, seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti NUOVA GENESI, che è entrato direttamente in vetta nella classifica di vendita e ha superato i 160 milioni di streams. Quest’anno con il brano Cuore amaro ha debuttato sul palco del 71° Festival di Sanremo e si è esibita al Concerto del 1° maggio di Roma in una performance acustica intima e elegante al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Italia. Poco meno di un mese fa, il 14 maggio è infine uscito il suo nuovo singolo “Boca” feat. Sean Paul, star mondiale della musica reggae che nella sua carriera ha firmato successi planetari come Get Busy e Mad Love e ha collaborato con Beyoncé, Rihanna, Bob Sinclar, Sia, Dua Lipa e tanti altri.

Margherita Vicario, dopo due anni costellati di enormi successi con milioni di streaming grazie a canzoni come “Mandela”, “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Giubbottino” e “Piña Colada”, questa estate presenterà dal vivo il suo nuovo disco “Bingo” (uscito il 14 maggio), 14 tracce che sono un fantastico viaggio in technicolor che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale. Un disco che presenta l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale.

In apertura di serata ci sarà anche la cantautrice e producer milanese VV, da poco arrivata sulla scena musicale italiana ma che si è fatta notare fin da subito per la sua scrittura intima e brillante, dove il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia ed il dream pop.

Nottinarena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per tutta l'estate sarà uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale italiano, una star mondiale e alcuni tra i nomi più apprezzati della scena teatrale: dalla sacerdotessa del rock Patti Smith (13 luglio) a uno dei miti del pop italiano Max Pezzali (2 luglio), passando per l’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto), il comico Natalino Balasso (31 luglio), il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), poi Franco126 (20 agosto), i Subsonica (27 agosto) e tantissimi altri. Ci sarà anche “Pupi e Pini”, una straordinaria rassegna di teatro per bambini con alcune delle migliori compagnie italiane.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFvg – sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).

L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.