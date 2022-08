A Nottinarena arrivano gli Psicologi

A Lignano Sabbiadoro prosegue la rassegna Nottinarena, palcoscenico di riferimento per la fine dell’estate di eventi in Friuli Venezia Giulia, che sta riempiendo a ogni serata l’Arena Alpe Adria e domani vedrà protagonista il duo Psicologi, veri e propri idoli musicali dei giovani.

Apertura porte ore 18, inizio ore 21. Biglietti disponibili su Ticketone.it e in cassa, il giorno del concerto, dalle 17.

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni, tra istituzioni che non li rappresenta, genitori con cui è difficile trovare un dialogo, e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine.

Dopo il doppio EP 2001 + 1002, uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano Millenium Bug, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti. Il 29 aprile 2022 è uscito il loro nuovo album Trauma, il progetto discografico anticipato dai due singoli di successo Sui Muri e Fiori Morti, che stanno presentando dal vivo nelle principali rassegne estive italiane in formazione full band.

Nottinarena si chiuderà sabato 27 agosto con lo spettacolo-recital “Eleganzissima” della diva Drusilla Foer. I biglietti per questi eventi sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.