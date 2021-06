A Nottinarena è tempo di Cristina D'Avena

Da Pollon Combinaguai a Kiss me Licia, da Holly e Benji a Mila e Shiro, passando per Piccoli Problemi di cuore, È quasi magia Johnny, Ti voglio bene Denver e tantissime altre: Cristina D’Avena è l’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati da sempre più amati dai bambini.

Domenica 27 giugno alle 21 salirà sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per far rivivere una serata nei ricordi di grandi e piccini e presenterà dal vivo “Nel cuore solo il calcio”, il suo nuovo EP con le migliori sigle dei cartoni dedicate al mondo del pallone, che vuole essere la sua personalissima colonna sonora per gli Europei di calcio attualmente in corso.

Il concerto di Cristina D’Avena è il secondo appuntamento di Nottinarena, la rassegna organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG, che sarà per tutta l’estate uno dei palcoscenici di riferimento del Nordest con alcuni dei nomi più apprezzati della nuova scena musicale italiana, grandi nomi che hanno segnato la storia della musica e una star mondiale: da uno dei miti del pop italiano Max Pezzali (2 luglio) alla sacerdotessa del rock Patti Smith (13 luglio), passando per l’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto, già soldout!), il comico Natalino Balasso (31 luglio), il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), i Modena City Ramblers (7 agosto), poi Franco126 (20 agosto), i Subsonica (27 agosto), Gaia e Margherita Vicario (28 agosto) e tantissimi altri.

I biglietti per gli spettacoli di Nottinarena sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).

L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.