A Osoppo arriva 'Frida', ritratto danzato dell'icona messicana

Dopo il successo dell'anteprima nazionale del “Re Liar”, il re bugiardo, accolto con grandi applausi dal pubblico di Osoppo, la stagione di Anà-Thema Teatro lascia ora lo spazio alla danza. Lo farà Frida, una produzione Lyric Dance Company che sta riscuotendo ovunque sia stata presentata in Italia grandi consensi.

L'appuntamento è per domenica 27 febbraio alle 18 al Teatro della Corte di Osoppo, dove ballerini e ballerine, guidati dal coreografo Alberto Canestro, daranno vita al ritratto danzato di Frida Kahlo, icona di donna indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria.

“Non c’è alcun dubbio – commenta lo stesso Canestro – che Frida Kahlo sia una delle figure centrali e più significative dell’arte messicana, e che rappresenti, per moltissimi, un punto di riferimento, un modello di forza, di indipendenza e di stile. Sono queste le caratteristiche che hanno ispirato il mio omaggio ad una donna iconica, sempre fedele a sé stessa e dalla personalità forte e coraggiosa”.



La compagnia

La danza, dunque, evoca la complessità dell’anima di Frida, il mondo a tinte forti di una donna che esprime la propria volontà di essere se stessa, libera da tutte le maschere, autentica e originale. Il caos interiore e il travaglio esistenziale sono espressi nello spettacolo con un linguaggio coreutico neoclassico, di grande impatto estetico, capace di trascendere epoche e frontiere.La Lyric Dance Company è una giovane compagnia di danza fiorentina fondata nel 2007 dal coreografo e danzatore Alberto Canestro che ne è da sempre l’anima e il motore, nella sua veste di direttore artistico. Artista eclettico e dalla poliedrica formazione, diplomato all’Accademia di danza di Roma e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Alberto Canestro ha pensato il suo progetto di danza come un atelier artistico artigianale, curando personalmente oltre che le coreografie e le regie dei suoi spettacoli anche i costumi, dal disegno alla realizzazione sartoriale, e ricercando attraverso connubi artistici sempre nuovi, creazioni d’autore, di ricerca e di qualità. La compagnia si compone di danzatori scelti dal maestro e da lui formati professionalmente. Innumerevoli le collaborazioni con artisti di fama internazionale quali compositori, musicisti, attori, videomakers, stilisti ed étoiles della danza.Per informazioni e prenotazioni: 3453146797 - 04321740499 info@anathemateatro.com