A Osoppo arriva 'Giovanna D'Arco – Le donne e la scelta'

Irrefrenabile, insofferente alle autorità che cercano di sopprimere la sua voglia di autoaffermazione e libertà. Una lotta prima di tutto con sé stessa di fronte a scelte in cui l’essere donna richiede passaggi di rottura con vissuti ingombranti determinati dalla logica del potere.

E' Giovanna D’Arco, la cui storia torna protagonista sabato 4 febbraio alle 20.45 all'interno della ricca stagione di Anà-Thema Teatro. Lo spettacolo “Giovanna D'Arco – Le donne e la scelta”, per la regia di Filippo d'Alessio, arriva a Osoppo dopo il rinvio di novembre scorso. Sul palco, per una produzione SevenCults - Teatro Torbella Monaca, Mario Focardi, Alioscia Viccaro, Ana Kusch e Agnese Lorenzini, che il grande pubblico già conosce per il ruolo di Susanna Piccardi nella soap opera italiana Un posto al sole.

Non più Giovanna l’Eroina, Giovanna la Santa, Giovanna la Strega. Nello spettacolo, davanti al suo destino c’è solo Giovanna, una donna con le sue contraddizioni, le sue paure, la sua passione, la sua irruente vitalità e una fragilità che non cede mai posto al rimpianto o all’autocommiserazione.

Ogni suo atto e ogni sua scelta, infatti, affermano con forza la sua libertà già nel semplice e fortemente simbolico vestire da uomo. Libera da un femminile fortemente delineato da una formamentis misogina perpetuata dal clero e rinforzata dal pensiero aristotelico nelle università.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i consueti recapiti di Anà-Thema, o via telefono ai numeri 3453146797 o 0432 1740499 o via email all'indirizzo info@anathemateatro.com.