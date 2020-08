A Osoppo il teatro racconta il teatro

Ogni epoca è stata segnata da grandi autori e attori, ed è proprio attraverso le storie, i protagonisti, gli oggetti di scena che Anà-Thema Teatro proporrà, mercoldì 26 agosto alle 21 nel palco all'aperto alla Corte di Osoppo, “Il racconto del teatro”, un viaggio nella storia del teatro dall’antichità ai tempi moderni. Luca Ferri, Luca Marchioro e Alberto Fornasari guideranno questa macchina del tempo teatrale che condurrà gli spettatori più vicini che mai al palcoscenico, ai meccanismi della recitazione e alle persone che lo vivono. Un percorso emozionante attraverso la storia “teatralizzata”, la narrazione, le letture e i giochi con gli oggetti di scena come maschere e costumi. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando al 345 3146797 o inviando una email all'indirizzo info@anathemateatro.com.



Tutto pronto, intanto, per l'ultimo appuntamento con il Drive-In teatrale, proposto per la prima volta in regione sempre da Anà-Thema nell'arena naturale a fianco dell'agriturismo “Qui Wolf DrinDro” in via Gian Battista Tiepolo a Cassacco. L'ultima serata con lo spettacolo “Ricordi e canzonette” è in programma il 3 settembre alle 20.30. Un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali degli anni ‘30 ‘40 e ‘50 con brani italiani e internazionali, arricchite dalla cornice suggestiva ed emozionante di racconti, storie e fatti dell’epoca. Sul palco gli attori Luca Ferri e Luca Marchioro e le scoppiettanti “Crunchy Candies”. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione ai recapiti della compagnia.