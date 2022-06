A Pagnacco 'Il carnevale degli animali… e altre fantasie'

Si rinnova tra il 3 giugno e l’11 settembre la rassegna di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, con la direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon.

In tutto 19 gli eventi che in questa terza edizione troveranno spazio in affascinanti palcoscenici naturali della nostra regione: una lunga cavalcata di appuntamenti multidisciplinari dove artisti della musica, del teatro e della danza si esibiscono davanti a un pubblico liberamente accomodato sugli spalti offerti dalla natura. Luoghi inediti per una nuova modalità di esibizione e di ascolto, dove l’arte e la natura si incontrano ed entrano in risonante armonia.

Ad aprire la rassegna, venerdì 3 giugno alle 20.30 a Parco Rizzani (Pagnacco), è un evento d’eccezione con il concerto-reading “Il carnevale degli animali”: uno spettacolo capace di coniugare l’immenso talento di Peppe Servillo alle esecuzioni musicali di Pathos Ensemble sui testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche che danno il titolo alla serata: uno spettacolo realizzato in occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns.

È questo “Il carnevale degli animali…e altre fantasie”, portato in scena dal poliedrico artista napoletano con Silvia Mazzon al violino, Mirco Ghirardini al clarinetto e Marcello Mazzoni al pianoforte. I testi sono tratti da Animali in versi (vincitore Premio Brancati 2006). Parlano in versi cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza a noi umani definitivamente preclusa. In questo bestiario assieme realistico e fantastico, Marcoaldi coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo.

E lo fa con l’agio di una voce poetica capace di alternare il ritmo disteso della narrazione e improvvise accensioni aforistico-epigrammatiche, la semplicità dell’eloquio domestico e la riflessione morale. In questo bestiario assieme realistico e fantastico. Musica e voce si fondono nel ritmo della narrazione affidata a un Servillo in grado di dare corpo e anima allo spettacolo che apre magistralmente il cartellone 2022.

Prossimo appuntamento venerdì 10 giugno ancora a Parco Rizzani con il concerto dei Groovin’ Karma, sempre alle 20.30.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito. INFO www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon - 0432 543049 - info@palchineiparchi.it)