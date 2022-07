A Palmanova arriva Mamma Mia!

Dopo Zucchero e Gogol Bordello, nuovo appuntamento per la rassegna Estate di Stelle a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco. Sabato 16 e domenica 17 luglio la piazza Grande della città stellata ospiterà Mamma Mia!, musical fra i più amati di sempre.

Uno show divenuto un autentico fenomeno “pop” che, dal suo debutto a Londra nel 1999, ha totalizzato una serie incredibile di record di spettatori e di gradimento. I biglietti per i due appuntamenti, organizzati da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFvg, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Cividale (così come l’ingresso), dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 con inizio spettacolo alle 21.30, info su www.azalea.it

Una madre, una figlia, tre possibili padri… il passato della madre che torna dopo 21 anni… e proprio quando la figlia sta per sposarsi. Tutto questo e molto altro ancora è Mamma Mia!. Il più celebre musical globale visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto a Londra nel 1999. Ha fatto scatenare il pubblico grazie anche alla sua colonna sonora contenente le mitiche canzoni degli Abba, facendo registrare il tutto esaurito in ogni continente. A 14 anni dal film culto con protagonista la meravigliosa Meryl Streep, torna in scena in Italia la nuovissima versione del musical Mamma Mia!, realizzata da una grande produzione tutta italiana.

Un allestimento tecnologico e spettacolare prodotto da Peeparrow Entertainment e il Teatro Sistina con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, per la favola musicale dell’estate in cui trionfano l’amore e la musica. Una storia d’amore appunto, ma anche di risate e di amicizia, ambientata in un’incantevole isola greca incorniciata dalle canzoni originali degli Abba, tradotte in italiano e interpretate da un cast eccezionale di oltre 30 artisti accompagnati dal vivo dall’orchestra. Nel tessuto musicale di questa imperdibile commedia romantica torneranno a risuonare successi senza tempo degli Abba come “Mamma Mia!”, “Dancing Queen”, “The winner takes it all” e “Super Trouper”.

Per il pubblico un totale di 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo, che ha già adattato in italiano altri successi come Billy Elliot, Evita, My Fair Lady, The Full Monty, Hairspray, La Cage aux Folles-Il Vizietto, Cenerentola, solo per citarne alcuni. Straordinario è anche il cast del musical, che vedrà protagonisti nomi di prima fila del teatro e del cinema italiano come Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.

Completano il programma di Estate di Stelle i concerti de Il Volo (21 luglio), Venditti & De Gregori (24 luglio), Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto) e il “Back ti the Future Live Tour” di Elisa (4 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azaleait .