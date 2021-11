A Palmanova l'evento 'Giovani in teatro: Musica. Talento. Mecenatismo'

Serata speciale, a Palmanova, venerdì 19 novembre, alle 20,30 al Teatro Gustavo Modena. L'Associazione Maecenates e l'Accademia Musicale Città di Palmanova presentano 'Giovani in teatro: Musica. Talento. Mecenatismo'.

L’evento è gratuito e per prenotare il proprio posto è sufficiente registrarsi sul sito: https://bit.ly/palmanova2021.

Sul palco del Teatro Gustavo Modena di Palmanova saliranno quattro giovani talenti: Camilla Camerotto (piano), vincitrice a maggio 2021 del Primo Premio Assoluto con 100/100 cat. G, alla nona edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova; Duo Liaison - Virginia e Emma Pestugia (arpa e piano). Aprirà la serata Lidia Caricasole, danzatrice neo laureata alla Juilliard School di New York e giovane talento di Maecenates.



LE ASSOCIAZIONI COIVOLTE

DA COSA NASCE L'IDEA DELL'EVENTO

- Associazione Culturale Maecenates (Verona), attiva dal 2019 con lo scopo di sostenere economicamente giovani talenti delle arti performative (musica, danza, teatro) nei loro percorsi di alta formazione, attraverso borse di studio predisposte grazie al sostegno di privati e aziende.Accademia Musicale Città di Palmanova APS, realtà socioculturale fondata il 10/02/2012 e oggi radicata nel territorio in cui opera, che ha come finalità la divulgazione della cultura musicale, teatrale e coreutica.- "La serata è stata ideata dall’Associazione Maecenates, team di professionisti nato per sostenere i giovani talenti – spiega, presidente dell'Accademia Musicale di Palmanova -. L’Accademia musicale città di Palmanova ha colto l’occasione al volo, favorendo l’evento”.“Venerdì 19 novembre il teatro di Palmanova rivivrà la musica dal vivo, quella che per mesi ci è mancata. Noi siamo particolarmente emozionati perchè tornerà sul palco la giovanissima e talentuosa pianista friulana, Camilla Camerotto che, a soli 12 anni, ha vinto il primo premio assoluto, in occasione della nona edizione del Concorso Musicale Internazionale di Palmanova (ed. 2021, ndr). Tra i giovani talenti che l’Associazione Maecenates stà seguendo, avremo modo di sentire anche il duo Liaison composto dalle sorelle Emma e Virginia Pestugia, rispettivamente al piano e all’arpa e il aprirà la serata Lidia Caricasole, danzatrice neo laureata alla Juilliard School di New York – conclude Fiorino -".