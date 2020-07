A Palmanova l'omaggio a Ennio Morricone

Appuntamento di assoluto livello in programma domani, sabato 25 luglio a Palmanova, città Patrimonio dell’Umanità Unesco. In Piazza Grande alle 21.30 di scena il concerto Omaggio a Ennio Morricone, un viaggio emozionante fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo. A salire sul palco di Piazza Grande saranno alcuni fra i più importanti esponenti della scena musicale italiana: il maestro Diego Basso dirigerà per l’occasione la Fvg Orchestra, ospiti speciali saranno il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli e il trombettista Mauro Maur, che ha collaborato con il maestro Morricone per quasi due decenni.

Il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”, evento che assume un significato del tutto particolare visto la recente scomparsa del compositore, è co-organizzato da Zenit srl e Associazione Progetto Musica, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova, PromoTurismoFVG, primo appuntamento della rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova e inserito nel calendario del 22° Festival internazionale di musica e territorio “Nei Suoni dei Luoghi”. I biglietti per questo importante appuntamento saranno ancora disponibili alla biglietteria (situata in Borgo Aquileia così come l’unico accesso al concerto) a partire dalle 18.30. Per il pubblico che raggiungerà la città stellata i parcheggi consigliati sono quelli della Caserma ex Ederle. Tutte le info su www.azalea.it

In scena a Palmanova la rappresentazione delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il Maestro Ennio Morricone ha composto. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche e a volte brillanti, ma sempre emozionanti. In “Omaggio a Ennio Morricone” il pubblico potrà emozionarsi ascoltando musiche di successo universale tratte da capolavori della storia del cinema come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Malena”, “The Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta in America”, “Il buono, il brutto, il cattivo” “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e molti altri ancora. La caratura dei musicisti che saliranno sul Palco di Palmanova contribuirà ancora di più a rendere magica una serata da vivere sotto le stelle, accompagnati da canzoni e musiche che hanno fatto la storia del miglior cinema di sempre.