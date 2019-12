A Palmanova la musica di Emerson Lake & Palmer

Questo sabato a Palmanova un grande omaggio al rock progressivo degli Emerson Lake & Palmer. In mattinata la presentazione della prima biografia italiana del celebre trio, la sera diventerà assoluta protagonista la musica. “2° Art in progress Event tour in memoria di Greg Lake” è un evento a ingresso gratuito organizzato per il 21 dicembre 2019 al Teatro G. Modena di Palmanova.

Madrine, e ospiti presenti in sala, Regina Lake, moglie di Greg Lake, e Elinor Emerson, moglie di Keith Emerson.



Ad esibirsi in teatro Ethan Emerson, a partire dalle 20.30, che con il suo pianoforte suonerà le musiche del nonno Keith Emerson. Seguirà alle 21.30 il concerto di Paola Tagliaferro & La Compagnia dell’ES, che presenteranno alcuni brani di “Fabulae”, ultimo album di Paola Tagliaferro e alcune bellissime ballate di Greg Lake “Pictures of Greg Lake”. La Compagnia è composta da Paola Tagliaferro, Pier Gonella, Giulia Ermirio, Andrea Zanzottera, Enten Hitti, U.T.Gandhi.



“Con grande emozione abbiamo voluto sostenere questa iniziativa, ideata e fortemente voluta da Didy Pasini Ciriani. A Palmanova abbiamo l’onore di ospitare la musica, le persone e il ricordo di un trio che ha segnato la musica a livello mondiale per molti anni, ridefinendo un genere musicale ancora oggi seguito da tantissimi appassionati. La città stellata è luogo di grandi eventi, anche musicali. Una città che riesce ad attrarre iniziative di grande livello e valorizzarne la riuscita”, commenta il Sindaco Francesco Martines.



La mattina di sabato alle 11, nella Salone d’ Onore del Comune di Palmanova, il giornalista Athos Enrile presenterà la prima biografia in lingua italiana degli Emerson, Lake & Palmer, uno dei gruppi storici del Rock Progressive internazionale dal titolo “Emotion Love & Power. L’Epopea degli Emerson, Lake & Palmer”, scritta da Fabio Rossi (anche lui presente all’evento).



Seguirà alle 12.30, “Nulla Finisce tutto si trasforma” - Filiera del legno Friuli Venezia Giulia: dalla distruzione delle foreste alla rinascita del legno in nuove opere. Alla presentazione interverrà anche l’assessore regionale alle risorse forestali Stefano Zannier.



L’intera gironata di eventi è organizzata dal Comune di Palmanova, Didy Pasini Ciriani, Accademia Musicale di Palmanova e Owl Records. L’entrata a tutta la manifestazione è libera. Per informazioni concertopalmanova@gmail.com