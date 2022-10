A Palmanova ritorna il tendone di Bet Festival

Tre giornate di festa artistica nella città stellata con ospite speciale il narratore e youtuber Roberto Mercadini e la presenza di realtà come Circo all’Incirca e Invasioni Creative. Piazza Grande a Palmanova ospiterà, dal 21 al 23 ottobre, un grande “chapiteau” (tendone da circo contemporaneo) all’interno della quale si svolgeranno tre giorni di eventi musicali e artistici, laboratori e spettacoli. Ogni sera sarà possibile cenare al Convivium Km0: uno spazio dove potersi fermare, ritrovarsi, e spendere del tempo osservando ciò che accade intorno. Il tutto accompagnato da sfiziosi piatti selezionati e preparati con cura dall’associazione Sbandieratori.

Silvia Savi, assessore comunale alla cultura: “Un grande evento innovativo, fuori dai tradizionali schemi che mette in luce le diverse competenze sviluppate dagli sbandiertaori in questi anni in cui hanno saputo attrarre a sè un bel gruppo di giovani. Un circo di esperienze, fatto di persone, di idee, di colori, di parole, di suoni. Tre giorni dedicati anche ai ragazzi che con creatività e fantasia voglio esprimersi, raccontarsi e comunicare con i propri coetanei”.

Venerdì 21 ottobre, alle 18.30, “Borderless. Storie senza confini” insieme a Invasioni Creative, piccola fabbrica di narrazione con base a Torino e Udine, e un gruppo di narratori e narratrici locali coinvolti attivamente. Come in una “libreria umana” sarà possibile entrare, avvicinarsi e conoscere le storie di vita quotidiana che spesso non lasciano traccia ma che vivono ogni giorno accanto a noi. A seguire, dalle 20.30, lo spettacolo “Ho Capito!” del Circo all’Incirca, centro d’arte circense friulano, il djset con Dj Popoto e infine un’azione di strada degli Sbandieratori di Palmanova accompagnati da musica elettronica.

Sabato 22 ottobre si proseguirà dalle 16 alle 18.30 con un workshop per bambini e ragazzi di Bandiere e Tamburi, concludendo il pomeriggio con le coreografie degli Sbandieratori e Musici di Palmanova. Nella stessa serata, alle 21, sarà previsto lo spettacolo “Orlando Furioso: narrazione da Ariosto” di e con Roberto Mercadini, tra i narratori più apprezzati della nuova scena italiana. “L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate” racconta lo stesso Mercadini nella sua introduzione. Per gli ultimi posti disponibili, vista l’alta richiesta per lo spettacolo, è prevista prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo betfestival.palmanova@gmail.com

Si chiuderà domenica 23 ottobre 2022 alle 16 con “In ottavo” con Circo all’Incirca con “trapezi, cerchi e pali cinesi” e tre acrobate accomunate dall’amore per i libri e per i mondi che si nascondono al suo interno. Si proseguirà con il workshop di Bandiere e Tamburi per bambini e ragazzi e la cioccolata calda insieme all’Assocazione FamigliAttiva.

Dalle 18.30 l’ultimo momento con lo spettacolo “Tempera” di Circo all’Incirca e l’Arena dei Tamburi con il gran finale degli Sbandieratori e Musici di Palmanova e i loro migliori brani degli ultimi dieci anni.

Il BET Festival è promosso dagli Sbandieratori di Palmanova con il sostegno del Comune di Palmanova e la sponsorship di Falcon Fly Srl e Dreosso Srl. Il coordinamento delle attività è a cura di Andrea Domenghini, Alessandro Papa, Davide Gattesco con la direzione artistica di Andrea Ciommiento e la collaborazione con Circo all’Incirca, Invasioni Creative, Coop. Le Sillabe.

Nella sua prima edizione, fortemente ispirata dalla vocazione delle associazioni coinvolte, il BET festival ha visto il coinvolgimento di gruppi partecipanti dal Friuli, Veneto, Emilia-Romagna e Marche con spettacoli dal vivo, laboratori, djset, incontri letterari e musicali. Oltre 6.000 presenze tra spettatori, visitatori e partecipanti.