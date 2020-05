A Pasian di Prato uno spettacolo per la Festa della donna

Si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 8 marzo in occasione della Festa della donna all'Auditorium di Pasian di Prato . Non potendo essere rappresentato in quella data, l’amministrazione comunale ha scelto di non aspettare un altro anno, organizzando ‘Donne che cambiano il mondo’ in forma privata nella sala del teatro, senza pubblico. Sabato 16 saranno filmati il 'making off 'e lo spettacolo, poi trasmessi sui canali web dell'amministrazione comunale nei giorni a seguire. Il progetto, interamente al femminile, è stato ideato e realizzato dalla cantautrice Elsa Martin e dall’attrice Aida Talliente, che hanno raccolto testi di diverse autrici che raccontano storie vere. Uno spettacolo di racconti e musica fuori dal comune, che utilizzano suoni, voce, strumenti e giocattoli insieme ad elementi elettronici, per comporre l'ambiente sonoro di ogni storia, in forma di un concerto in cui le due friulane creando una sorta di micro-orchestra, accompagnate dalle foto di Giacomelli e Modotti. Le storie raccolte provengono da varie parti del modo, sono voci e grida di lotta, impegno, pazienza, passione, cura e bellezza, esperienze che si mischiano e vanno a comporre un tessuto sociale più umano, fatto di solidarietà, incontri, scambi e collaborazioni