A Pontebba riaprono le porte del Teatro Italia

Il 2022 del Circuito Ert si aprirà mercoledì 12 gennaio con uno dei mattatori del 2021, il comico e imitatore Giovanni Vernia. Il suo show Vernia o non Vernia sarà ospite del Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo alle ore 21.00. Lo spettacolo è un recupero del cartellone 2019/2020 della stagione di Pontebba, ferma da quasi due anni a causa della pandemia e dei lavori di ristrutturazione del Teatro Italia che saranno completati in questi giorni.



“Non vediamo l’ora – spiega il direttore dell’ERT, Renato Manzoni – di riaprire il Teatro Italia al pubblico di Pontebba e dalla Valcanale per presentare il cartellone 2021/2022 che ospiterà artisti amati dal pubblico come i Papu e Angela Finocchiaro, un appuntamento musicale dedicato al talento giovanile e una commedia molto divertente. Prima, però, ci saranno i recuperi della stagione 19/20 fermata dal Covid”.



Campagna abbonamenti al via

“L’Amministrazione di Pontebba è emozionata e orgogliosa di poter finalmente riaprire le porte del nuovo Cinema-Teatro Italia – sono le parole dell’Assessora alla Cultura,– rimaste per troppo tempo invalicabili a causa delle chiusure dovute alla pandemia e degliche hanno interessato foyer, sala, camerini e servizi. La gente ha bisogno di tornare a una ‘normalità ormai dimenticata’. Assieme all’ERT ci siamo impegnati affinché il pubblico possa rivivere momenti di leggerezza e divertimento, nel rispetto delle consuete norme anti Covid-19. Volevo, inoltre, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla ristrutturazione: volontari, imprese e dipendenti comunali che hanno seguito le numerose pratiche burocratiche”.Come detto,, quindi. Per gli abbonati alla stagione 19/20 di Pontebba è previsto un servizio di trasporto gratuito tramite pullman, previa prenotazione contattando l’ufficio IAT, per tutti gli altri la prevendita è aperta da domenica 2 gennaio presso Palazzo Frisacco a Tolmezzo e presso lo IAT.Il primo appuntamento nel rinnovato Teatro Italia sarà, invece, sabato 22 gennaio con Carmen/Bolero una serata a doppio titolo dedicata alla danza con la MM Contemporary Dance Company, una delle compagnie più apprezzate nel panorama italiano, che interpreterà con i suoi danzatori l’opera di Georges Bizet e la celebre composizione di Maurice Ravel. Anche in questo caso si tratta di un recupero del cartellone 2019/2020.si aprirà ufficialmente la 47a Stagione di Pontebba con ie la loro rilettura in chiave pop dellaè il titolo dello spettacolo del duo comico pordenonese. Sabato 26 febbraio sarà la volta degli autori e interpreti del Teatro Golden di Roma, già visti in regione con la fortunata tournée di Casa di Famiglia.porteranno a Pontebba la nuova e divertente commedia. La musica irromperà al Teatro Italia con tutta l’energia della gioventùquando l’, diretta da, accompagnerà il violino dell’enfant prodige Tomita Yume nella serata intitolata Piccolo Violino Magico. In programma ci sono pagine di Mozart, Ravel e Mendelssohn. La stagione si chiuderàcon la stralunata ironia diin, spettacolo in cui l’attrice milanese si esibirà in unaassieme a un cast di danzatori.(da martedì a domenica dalle 9 alle 13, i sabati anche dalle 16 alle 18) e sarà dedicata ai. A partire da febbraio sarà possibile acquistare sempre allo IAT i biglietti degli spettacoli da venerdì a domenica dalle 9 alle 13 e in Teatro il giorno della rappresentazione dalle ore 20. Dal 12 febbraio i biglietti saranno in vendita anche online sul circuito Vivaticket. Per la serata di Giovanni Vernia a Tolmezzo sono ancora disponibili biglietti, informazioni contattando il Palazzo Frisacco di Tolmezzo (0433 41247 | candonifrisacco@gmail.com). Ulteriori informazioni chiamando l’ufficio IAT di Pontebba al 0428 90693 o inviando una mail a contatti@pontebba.info.