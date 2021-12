A Pordenone 'Con amore e con coraggio'

Nuovo appuntamento dal vivo per l’Accademia Musicale Naonis che domenica 2 gennaio alle 18 porterà in scena a Pordenone, nell’ex convento di San Francesco l’evento "Con amore e con coraggio", un concerto di ninne nanne ispirate a quelle delle culture di tutto il mondo, ricomposte dal M° Valter Sivilotti e intercalate da componimenti sul tema scritti dalla cantautrice Amara (autrice dei brani “Che tu sia benedetta” ed "Il peso del coraggio" portati al successo da Fiorella Mannoia), protagonista della serata assieme al soprano Franca Drioli. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Si tratta di un appuntamento speciale, dedicato alla forza dell'animo umano, la forza di affrontare ogni paura, a partire da quella innata, universale e immutata nel tempo della notte, del buio, con la consapevolezza di ritrovare la serenità e l'amore il giorno dopo. Da sempre e ovunque per affrontare la paura troviamo il coraggio nella voce e nel viso della madre nella ninna nanna.

L’idea è quella di prestare particolare attenzione alla Ninna Nanna come esperienza educativa di grande valore interculturale, ma non solo come ricordo di amore e dolcezza, ma anche come simbolo di tradizioni e di radici come parte dell’identità di ogni essere umano.

Ritmicità, musicalità, vocalità e corporeità sono i pilastri che caratterizzano il progetto per rieducare al bello e alla creatività linguistica, musicale ed espressiva.