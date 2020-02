A Pordenone, buon compleanno Federico!

Si chiude lunedì 17 febbraio Buon Compleanno Federico! una particolare rassegna per celebrare la nascita del maestro riminese. Dopo 8 ½ e La Dolce Vita a Cinemazero tre preziosi documentari firmati da Gideon Bachmann, fotografo, documentarista e grande amico di Fellini, custoditi dall’archivio fotografico di Cinemazero e conservati a La Cineteca del Friuli.

Alle 20.45 Ciao Federico! girato nel 1970 durante le riprese di Satyricon, in cui il fotografo cattura la magica atmosfera del set, nell’unico backstage davvero completo e ricco sul modo di lavorare del grande Fellini.

Con questo documentario si entra nella psicologia felliniana senza bussare, spingendo la macchina da presa addosso al regista in modo che ogni filtro, ogni distanza di cortesia, salti.

E ogni filtro cade anche in Fellinikon, un piccolo film di montaggio, ritmato ed eccentrico, che documenta la preparazione e le riprese di alcune scene del Satyricon. Una proiezione da non perdere, con immagini mai viste prima. Infatti, sul grande schermo saranno proiettate alcune riprese di Fellini a casa con Giulietta Masina: Immagini intime, private, che forse lo stesso regista aveva chiesto di togliere in fase di montaggio e che oggi vengono restituite al pubblico dagli archivi di Cinemazero.

A chiudere la rassegna FMM: Fellini, Mastroianni, Masina, due interviste inedite sul set di Ginger e Fred in cui speranze, aspettative e progetti vengono confidati al microfono di Bachmann.

Ricordiamo, inoltre, che “Fellini. La dolce vita e 8 1/2. Fotografie di scena”, la mostra organizzata da Erpac contando anche sui ricchi archivi di Cinemazero, sarà visitabile al Magazzino delle Idee a Trieste fino all'1 marzo 2020.