A Pordenone debutta 'Dannazione donna'

Debutta per la prima volta in regione, a Pordenone, mercoledì 25 agosto, “Dannazione donna” di Marco Ferri, con la regia di Francesco Bressan. Attrice protagonista Stefania Moras.

Si tratta di atto unico, in tre quadri per una sola protagonista, sul ruolo delle donne nelle aziende. Il focus è la diseguaglianza di trattamento economico, come punto di vista sulle ragioni della differenza di genere.



“La mia opinione è che la questione della disparità economica sia il punto centrale della discriminazione di genere - afferma Marco Ferri -. In una società dove tutto è legato alla catena del valore, se vali meno, conti meno, con la conseguenza che ti vengono riconosciuti meno diritti, come se tu avessi comunque meno voce in capitolo.”



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al cell 3385257360 oppure all'indirizzo mail segreteria@gruppoteatropordenone.it