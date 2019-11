A Pordenone in scena scena contro la violenza sulle donne

Dal 23 al 30 novembre la scena contro la violenza sulle donne organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone percorre Pordenone e provincia con spettacoli e letture. Il 23 novembre a San Martino al Tagliamento, nella sala consiliare del Comune alle ore 20.45 è di scena “Dialogo estremo di una donna“ di e con Bruna Braidotti e con Nicola Milan al pianoforte, un approccio differente al tema della violenza che coinvolge anche le donne, che a volte subiscono passivamente la cultura sessista che offende il genere femminile, facendo anche una disamina dei proverbi e delle barzellette offensive spesso tollerate dalle donne. Uno spettacolo ironico, dissacrante, estremo appunto, per stimolare le donne a continuare con sempre più convinzione la loro lotta contro la violenza. Il 25 novembre triplo appuntamento a Pordenone, alle 11.00 all’Auditorium Concordia lo spettacolo Luisa, selezione mondiale al Women Playwrigth International Conference di Cape Town del 2015, di e con Bruna Braidotti viene rappresentato per le scuole ed alle 20.45 al pubblico adulto: uno spettacolo tenero sulla violazione di una bambina, raccontata dalla donna adulta nel suo percorso di superamento del trauma infantile. Alle 18.00 a Cucina 33 ha inizio il tour nei negozi di Pordenone con incontri di lettura “Donne e uomini contro la violenza alle donne” in cui oltre a coinvolgere gli attori come interpreti dei brani letti, vengono invitati gli uomini ad affiancare le donne. Le letture verranno riproposte anche il 27 novembre al negozio Etre in corso Garibaldi 40, giovedì 28 novembre alla profumeria Grace in via Brusafiera e sabato 30 novembre al nuovo negozio di arredamento Horm Casamania in viale Marconi, 3. I brani letti da Paolo Mutti, Filippo Fossa, Bianca Manzari e Bruna Braidotti sono tratti dai testi di Serena Dandini, Dacia Maraini, Concita de Gregori, Eve Ensler, Charles Bukowsky e dalla raccolta di testimonianze di uomini violenti in cura presso i CAM ( centri di cura per uomini maltrattanti).



La Compagnia pordenonese inoltre è presente in città e provincia con altri due spettacoli : il 22 novembre alle ore 20.30 a Montereale Valcellina nell’Auditorium della scuola media con lo spettacolo Il Racconto del mulino ed a Pordenone il 29 novembre con lo spettacolo “Acqua che viaggia” in due repliche alle 11.00 e 20.45 all’Auditorium Concordia.