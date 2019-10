A Pordenone, L'invasione degli ultracorpi

Lunedì 28 ottobre alle 20.45 sarà proiettato in SalaGrande L’invasione degli ultracorpi in pellicola 35 mm. La copia, custodita dalla Cineteca del Friuli, fa parte della collezione di pellicole di cinema fantastico in 16mm e 35mm depositate da La Cappella Underground e appartenenti ai fondi archivistici del Festival della Fantascienza, che dal 29 ottobre al 3 novembre invaderà Trieste.

L'invasione degli ultracorpi, film del 1956 diretto da Don Siegel, ha saputo imporsi rispetto a tutti gli altri incubi cinematografici degli anni Cinquanta. Merito di una potentissima e semplice intuizione: gli alieni ci subentrano, ci somigliano, vestono i panni dei nostri cari, sono uguali ma diversi. Letto prima come film maccartista, poi anticapitalista, il capolavoro di Don Siegel anticipa il tema del replicante (qui extraterrestre) irriconoscibile e per questo motivo angosciante. Girato in ventitré giorni con un budget di poco più di 350.000 dollari e pesanti interferenze della produzione il film è un inesorabile e profondo sci-fi thriller che rappresenta alla perfezione la vitalità della serie B americana nella "fase critica" degli anni Cinquanta.