A Pordenone Live arriva Villabanks

Nuovo importante evento ufficializzato oggi per la rassegna Pordenone Live 2022, che quest’estate porterà il meglio della scena rap, pop e hip hop italiano sul palco del Parco San Valentino di Pordenone. Dopo i big Fabri Fibra, Mahmood, Sangiovanni e Gemitaiz, sabato 9 luglio sarà la volta di Villabanks, cantante urban, rapper, artista eclettico e dal backround internazionale, far cantare e ballare il pubblico del Parco San Valentino. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.00 di sabato 9 aprile. Info e punti autorizzati su www.azalea.it

“Siamo felici di annunciare questo ultimo appuntamento di Pordenone Live 2022– hanno commentato il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore a cultura e grandi eventi Alberto Parigi – rassegna che eleverà la città a centro musicale di primo livello nazionale. In vista di questi grandi eventi l’obiettivo sarà anche quello di coinvolgere le attività produttive e le strutture ricettive cittadine con iniziative ad hoc che contribuiscano a conferire ulteriore valore al progetto e un concreto ritorno al nostro tessuto economico”.

Vieri Igor Traxler, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “Non lo so” e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio “Quanto Manca” e a ottobre “El Puto Mundo”. Quest’ultimo lavoro contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato oro, dopo aver superato i 18 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”. Ad oggi Villabanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

Fra i grandi concerti annunciati dalla rassegna Pordenone Live 2022 troviamo quelli di Gemitaiz (30 giugno), Sangiovanni (7 luglio), Mahmood (11 luglio) e Fabri Fibra (16 luglio). Biglietti in vendita, indo su www.azalea.it