A Pordenone prosegue CinemazeroKids

Dopo il grande successo dell’inaugurazione della stagione cinematografica al Nuovo Cinema Don Bosco, che ha registrato due proiezioni completamente sold out, ritornano in via Grigoletti 3 i CinemazeroKids. Sabato 26 e domenica 27 ottobre alle 16 i piccoli spettatori, insieme alle loro famiglie, potranno conoscere le vicende de Il piccolo Yeti grazie al film d’animazione firmato da Jill Culton e Todd Wilderman.

Protagonista è Yi, una ragazzina solitaria, che si riempie la giornata di lavoretti per guadagnare quanto le serve a fare il viaggio attraverso la Cina che sogna di fare. Avrebbe dovuto farlo con suo padre, ma lui non c'è più, ed è anche per questo che Yi non sopporta di stare in casa, perché niente è più come prima. Si è creata un suo angolino sul tetto ed è proprio qui che, una sera, s'imbatte in una zampa enorme: niente meno che quella di un cucciolo di Yeti, ferito, spaventato e inseguito da un collezionista senza scrupoli. Lo chiamerà Everest e, per riportarlo a casa, sugli splendi monti dell'Himalaya, Yi viaggerà attraverso paesaggi naturali meravigliosi, resi ancora più emozionanti dalla musica del suo violino e dalle doti magiche di Everest. Ambientato nella Cina moderna con personaggi cinesi, in realtà propone una storia e dinamiche universali che potrebbero appartenere a qualsiasi luogo del mondo.

Ricordiamo che il progetto Nuovo Cinema Don Bosco, al suo secondo anno di attività, è un’idea innovativa nata dalla collaborazione tra Well Fare Pordenone, il Servizio di Integrazione Lavorativa dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5, Cinemazero e diversi partner del territorio, tra cui il Comune di Pordenone e Fondazione Friuli che ha finanziato l’ammodernamento tecnologico della sala.