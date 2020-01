A Pordenone va in scena 'Spartiti & Manette'

Continuano le iniziative legate alla mostra ‘Matite & Manette’, inaugurata il 26 novembre e aperta fino al 2 febbraio, realizzata dal Paff! Palazzo del Fumetto di Pordenone con il patrocino della Polizia di Stato, in collaborazione con la Questura di Pordenone, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia, e il Comune di Pordenone.

Giovedì 30 gennaio alle 20.45 al Teatro Vendramini andrà, infatti, in scena ‘Spartiti & Manette’ con il Gabriel Fauré Consort Instrumental Ensemble diretto da Emanuele Lachin e I Papu, un concerto di colonne sonore e sorrisi.

La mostra dedicata alla Polizia nel Fumetto ha portato, nella prestigiosa cornice di Villa Galvani, storiche e preziose tavole originali e personaggi legati al concetto della legalità come Dick Tracy, l’Ispettore Ginko, Cocco Bill, Lucky Luke e Mickey Mouse, provenienti da una collezione privata parigina con l’obiettivo di far riflettere attraverso l’insolita e divertente chiave di lettura del fumetto. L’esposizione è arricchita da rare uniformi, pubblicazioni e cartoline storiche provenienti dalla collezione di Luigi Menna. Numerose le iniziative integrate nella proposta espositiva rivolte alle scuole come corsi, visite guidate e workshop tematici.

Per concludere e festeggiare in bellezza questo inconsueto connubio il Paff!, in collaborazione con Associazione Musicale Gabriel Fauré e il duo comico I Papu, propone lo spettacolo musicale ‘Spartiti & Manette, la Polizia nella Musica’: le colonne sonore dei polizieschi più famosi saranno commentate dai Papu con esecuzioni strumentali del Gabriel Fauré Consort Instrumental Ensemble. L'ensemble, composto da dieci elementi, sarà diretto dal maestro Emanuele Lachin su 15 brani di Henry Mancini, John Barry, Ennio Morricone e altri tra i più grandi compositori di musica per film con gli interventi comici del duo comico più amato dai pordenonesi composto da Andrea Appi e Ramiro Besa.

Ingresso: 10euro intero, 7 euro ridotto per Under 12 e Over 65.

Per prenotazioni: www.paff.it