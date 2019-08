A Pordenone Zerorchestra Plays Stanlio e Ollio

Il cinema sotto le stelle, evento promosso da Cinemazero con la collaborazione del Comune di Pordenone e di Friulovest Banca che ha accompagnato la nostra estate in città, è pronto a calare il sipario su questa edizione a colpi di musica!



Lunedì 26 agosto alle 21.15, infatti, sarà la Zerorchestra ad animare l'ultimo appuntamento in piazzetta Calderari, con Zerochestra plays Stanlio e Ollio, un cineconcerto con musiche dal vivo che ripropone sul grande schermo tre cortometraggi risalenti agli esordi del duo comico composto da Stan Laurel e Oliver Hardy. Un meraviglioso viaggio nel mondo sconosciuto, ma ricco di sorprese, degli albori della settima arte.



Si inizia con The Battle of the Century, cortometraggio considerato perduto che solo nel 2015 è stato visto alle Giornate del Cinema Muto, considerato dallo scrittore Henry Miller “il più grande film comico mai girato”. Questo si deve al fatto che Robert Youngson, preparando il suo Cavalcata della risata(The Golden Age of Comedy) sforbiciò le parti deteriorate della pellicola, ne eliminò i cartelli e invertì anche l'ordine delle sequenze.



A seguire, la Zerorchestra composta da Juri Dal Dan (pianoforte) Luca Grizzo (percussioni ed effetti sonori) Didier Ortolan (fiati) Gaspare Pasini (sax) Romano Todesco (contrabbasso) e Luigi Vitale (vibrafono e xilofono) accompagnerà i corti The Finishing Touch e You're Darn Tootin, musicato per la prima volta, scritto nel 1928 dal fido Leo McCarey con un finale esilarante.



In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in SalaGrande a Cinemazero.