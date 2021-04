A Pozzuolo Dj Tubet celebra la Fieste de Patrie

L'Amministrazione Comunale di Pozzuolo del Friuli ha deciso di celebrare i festeggiamenti della Festa della Patria del Friuli con un concerto-incontro con il rapper friulano Dj Tubet che si terrà il 9 aprile alle 20.30. L'appuntamento, finanziato dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, che intende avvalersi della collaborazione del Progetto Giovani, sarà rivolto a tutta la cittadinanza, ma pensato sopratutto per i ragazzi.

La ricorrenza dell'istituzione della Patria del Friuli verrà celebrata on-line coinvolgendo in una diretta streaming sui canali FB del Comune di Pozzuolo del Friuli e del Progetto Giovani, che vedrà, come sede operativa, il Centro di Aggregazione Giovanile già appositamente attrezzato per ospitare eventi e concerti video trasmessi.

L'intrattenimento è pensato per poter coinvolgere in maggior luogo gli studenti delle scuole e le loro famiglie, un occasione si svago e di approfondimento tutto in marilenghe.

Tramite l'interazione permessa dalle odierne piattaforme di streaming, infatti, sarà possibile fornire parole e argomenti per dare libro sfogo alle funamboliche improvvisazioni in rima di Dj Tubet.

Una serata per celebrare la lingua, la storia e al cultura friulana attraverso la musica rap che per l'occasione non mancherà di fare riferimenti alle lingue del territorio incrociando anche il patrimonio delle antiche villotte friulane.