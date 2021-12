A Prata in scena ApPunti G, tra monologhi e pezzi corali

Alessandra Faiella, Rita Pelusio e Lucia Vasini assieme alla giornalista del Corriere della Sera Livia Grossi saliranno finalmente sul palco del Teatro Pileo di Prata di Pordenone con ApPunti G. Lo spettacolo, originariamente programmato nella stagione 2019/2020 e più volte rinviato a causa della pandemia, andrà in scena sabato 4 dicembre alle ore 21.00 per la stagione promossa da Circuito ERT, Comune di Prata di Pordenone e Ortoteatro.



ApPunti G è uno spettacolo ironico e dissacrante sulla sessualità. Scritto dalle quattro interpreti assieme a Francesca Sangalli, ApPunti G mette assieme monologhi, dialoghi, pezzi corali e pagina di cronaca per affrontare i problemi principali che tutti nella vita, prima o poi, si trovano a vivere. Dalla prima volta alla maturità, dalla sessualità dei giovani a quella della terza età, fino alla visione, a volte radicalmente opposta, del piacere maschile e di quello femminile.

Lo spettacolo è un viaggio nell’universo sessuale femminile dove risate e informazione diventano la miscela esplosiva per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni.



Trattandosi di un recupero della stagione 2019/2020, restano validi i biglietti già acquistati; ci sono ancora disponibilità di posti in teatro. Maggiori informazioni contattando Ortoteatro (t. 0434 932725 | 348 3009028 | info@ortoteatro.it) e al sito www.ertfvg.it.