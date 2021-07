A Premariacco arrivano I Gansh, Wieder & Paul

Organizzata dal Folk Club Buttrio, la serata sarà sicuramente un evento memorabile, pieno di brio ed allegria: da Strauss a Steve Wonder, i tre superbi solisti dei celeberrimi Mnozil Brass incanteranno la platea con grande classe e uno humor decisamente accattivante.



Il terzetto, nella formazione che sentiremo il 13 luglio, si è formato nel 2015 e da allora non si è mai fermato, confermando la musica come uno dei mezzi privilegiati per comunicare con il pubblico di tutte le età.



Con Thomas Gansch alla tromba, filicorno e voce; Leonhard Paul al trombone, tromba basso e voce e Albert Wieder alla tuba, ecco l’occasione per ascoltare un modo di suonare assolutamente originale e un’interpretazione decisamente senza precedenti.



L’evento rientra nella Rassegna Estiva organizzata da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' composta dai Comuni di: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è per martedì 13 luglio a Premariacco, presso il Giardin Grande oppure al TeatrOrsaria in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279.