A Reana del Rojale debutta 'Christmas Voices – Restart'

Debutta questa domenica 12 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Mons. Pigani di Reana del Rojale “Christmas Voices – Restart” il nuovo spettacolo natalizio del gruppo Freevoices dell’Associazione InCanto di Capriva del Friuli. Concepito sulla falsariga del precedente recital “Magic Xmas” che nel 2019 raccolse un grande consenso di pubblico in tutta la regione , “Christmas Voices” - organizzato da InCanto e Simularte con il patrocinio del Comune di Reana del Rojale - propone per questa “ripartenza” un viaggio che si muove tra le musiche del nuovo disco “Restart” e altre che rievocano lo spirito natalizio attraverso atmosfere e suggestioni qui concepite come veri e propri quadri. La particolare scelta del repertorio unita alla forza trascinante delle coreografie curate da Marco Rigamonti nello stile dello “show choir” promettono, fin d’ora, di coinvolgere lo spettatore in un crescendo di sincere emozioni: un’occasione unica di buona musica e di autentico divertimento. La partecipazione straordinaria della violinista Laura Grandi, acclamata concertista, offre al recital una nota di spicco tutta particolare . La direzione è di Manuela Marussi. Al pianoforte Gianni Del Zotto, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Alessandro Toneguzzo . Ingresso libero con prenotazione dei posti al sito www.simularte.it . Accesso in sala consentito ai soli possessori di certificazione verde covid -19 che attesti l’avvenuta guarigione o vaccinazione (green pass rafforzato).