A Remanzacco torna il cinema sotto le stelle

Anche quest’anno, nell’ambito della manifestazione “R…estate a Remanzacco”, prosegue la rassegna cinematografica estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la ProLoco, realizzata con l’intento di offrire alla cittadinanza un momento di svago nelle calde serate d’estate.



Quest’anno, a differenza delle passate edizioni, le proiezioni avranno luogo solamente nell’area attrezzata del parcheggio del Vicolo della Cooperativa, unica location in possesso degli spazi necessari per ospitare un centinaio di persone nel rispetto delle linee guida relative al distanziamento interpersonale dettato dalle misure antiCOVID-19. Il cartellone, curato da Antonio Morinelli, è veramente ghiotto e attento ai gusti di grandi e piccini.

Due film d’animazione, Frozen II e Toy Story 4, si alterneranno con lo spettacolare Maleficent II e il divertente Aladdin. Non poteva mancare la commedia italiana con Aldo, Giovanni e Giacomo in Odio l’estate e Checco Zalone con il film campione d’incassi Tolo Tolo. Stasera, martedì 15 giugno, si parte con un blockbuster da non perdere assolutamente: Captain Marvel, basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, interpretata da Brie Larson: un'ex-pilota di caccia della U.S. Air Force e membro di un gruppo militare d'élite di Kree chiamato "Starforce", dotata di vari super poteri. Il film ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, Il divertimento è assicurato. Per le date, non perdete di vista il sito e il profilo facebook del Comune nonché la pubblicità affissa nelle vie cittadine. Il divertimento è assicurato.