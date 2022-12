A Ronchi attesa per il concerto di Natale

Giovedì 8 dicembre, alle 16, nella chiesa di Maria Madre, la Società filarmonica “Giuseppe Verdi” di Ronchi dei Legionari presenterà al pubblico il suo atteso concerto di Natale, con la partecipazione del coro misto, diretto da Salvatore Moretti, della banda giovanile “Ottava Nota” e della banda, dirette dalla maestra Fulvia Antoniali.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’Anbima e l’Usci che supportano da molto tempo la nostra associazione – sono le parole del presidente, David Cusimano – ed assieme a loro la Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse che ogni anno sostiene le nostre attività”. Il concerto, inserito nel cartellone di eventi natalizi “Nativitas” organizzato dall’Usci del Friuli Venezia Giulia, prevede, come da tradizione, numerosi brani che metteranno in luce i progressi fatti nello studio della musica negli scorsi mesi, come pure qualche brano a tema natalizio.

“Quest'anno, però – continua Cusimano - abbiamo deciso di inserire all'interno del nostro repertorio anche la “Missa pro Pace” di Daniele Carnevali, un brano che coro e banda presenteranno assieme, dedicandolo idealmente a chi sta soffrendo ancora oggi per la guerra. Siamo un'associazione viva e attiva sul territorio – prosegue - e proprio nelle scorse settimane abbiamo messo a punto la seconda edizione di un progetto con la scuola elementare Leonardo Brumati di Vermegliano, con il quale daremo l'opportunità a tantissimi bambini e bambine di avvicinarsi al mondo della musica corale e per banda. Stiamo investendo nel futuro anche con la sistemazione, nella nostra sede in via Duca D'Aosta 40, dei nuovi spazi per la scuola di musica che saranno inaugurati ad inizio del prossimo anno: vorremmo dimostrare di essere un punto di riferimento per la musica e la cultura a Ronchi dei Legionari, anche grazie alle tante persone che contribuiscono ogni giorno alla riuscita dei nostri progetti”.