A Ronchi dei Legionari 'Autunno da sfogliare e da ascoltare'

Ancora un ricco cartellone, a Ronchi dei Legionari, per la decima edizione di “Autunno da sfogliare e da ascoltare”, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca Sandro Pertini.



Giovedì 25, alle 20.30, all'auditorium comunale, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, approda “Donne che cambiano il mondo”, letture, racconti e musica con Aida Talliente, la musica Elsa Martin e la video animation di Giulia Spanghero Parole, canto e sonorità evocative e visionarie, sono gli strumenti che disegnano paesaggi emotivi all’ interno di questo viaggio denso di umanità e che vuole essere un doveroso omaggio a tutte quelle donne che, giorno dopo giorno, con amore e forza, continuano a lottare rendendo possibile ciò che, altrimenti, resterebbe solo illusione.



, alle 18.30, per il ciclo di incontro con l’autore, verrà presentato il libro “”, curato dache dialogherà con. In questo volume scrittori, docenti dell’Università di Udine, amici e collaboratori di Pierluigi Cappello, in una serie eterogenea di ricordi e analisi, compongono un variegato affresco per una delle voci più importanti e originali delle ultime generazioni.Il poeta di Chiusaforte, bilingue perfetto anche nella scrittura, nel suo percorso artistico e umano rappresenta un caso emblematico di uso creativo delle lingue e delle letterature in un’epoca di fermenti e trasformazioni quale la nostra. Interessante tutto il programma., alle 20.30,in concerto, mentre, alle 20.30, ci si sposta nella chiesa di Maria Madre con “”, concerto del coro, diretto da. Dulcis in fundo,, alle 18, in piazza dell'Unità, con