A Ronchi musica sotto le stelle con Verd’Estate

Appuntamento, venerdì 22 luglio, a Ronchi dei Legionari per una serata di musica sotto le stelle.

La Società filarmonica Giuseppe Verdi proporrà il tradizionale concerto estivo Verd’Estate, in programma alle 21 in piazzetta della Concordia, alle spalle della biblioteca comunale.

Durante la serata, patrocinata dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari e sostenuta dalla Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse, si esibiranno la banda e la banda giovanile “Ottava Nota”, dirette dalla maestra Fulvia Antoniali ed il coro misto, diretto dal maestro Salvatore Moretti.

In particolare, il coro del sodalizio ronchese presenterà in questa occasione il suo nuovo progetto di vocalità dal titolo “Operetta che passione!”, sostenuto dall’Unione delle società corali italiane del Friuli Venezia Giulia.

“Una tradizione, quella del concerto estivo, che prosegue da diversi anni e che non si è interrotta nemmeno durante la pandemia – commenta David Cusimano, presidente della filarmonica Giuseppe Verdi – avendo visto sempre un positivo riscontro di pubblico. Ovviamente, siamo lieti di invitare tutti gli amanti della musica a venirci a sentire, ma ricordiamo che le porte della Verdi sono aperte anche a chiunque abbia voglia di cantare o suonare nella nostra grande famiglia musicale, non ci sono limiti di età”.

Nata nel maggio 1869 la Giuseppe Verdi è oggi la più antica società culturale-musicale in attività nella cittadina, attività che viene svolta grazie alla banda musicale, al coro misto, al coro di voci bianche, alla banda giovanile e alla scuola di musica ad orientamento bandistico. Le radici della antica associazione culturale/musicale ronchese risalgono, in realtà, ad un'attività musicale che già esisteva negli anni precedenti ma è stato nel 1869 che si decise di costituire una “Società Filarmonica”.

Alla carica di presidente viene eletto il maestro elementare del paese, Innocenzo Tarlao. L’attuale consiglio direttivo, come detto, vede la riconferma di David Cusimano in qualità di presidente, Anna Maria Crovi come vice presidente, Cinzia Iaboni segretaria, Carlo Fragiacomo tesoriere, Monica Brez, Rosanna Zubin e Susanna Brez come consiglieri. Nuovi eletti sono invece Patrizia Laforgia, Patrizia Bagat, Massimo Cargnel e, dulcis in fundo, Daniele Delalle.