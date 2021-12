A Ronchi tornano le 'Sorprese sotto l'albero'

Una tradizione che, dopo la pausa dello scorso anno, a Ronchi dei Legionari si rinnova. Così ritornano le “Sorprese sotto l’Albero” della Società filarmonica Giuseppe Verdi.

Mercoledì 8 dicembre, con inizio alle 16, nella chiesa di Maria Madre, la filarmonica ronchese presenterà al pubblico il suo tradizionale “Concerto di Natale”, con la partecipazione del coro misto, diretto da Salvatore Moretti, del gruppo allievi della scuola di musica e della banda, diretti dalla maestra Fulvia Antoniali.

“Siamo estremamente felici di poter riprendere questa tradizione – ha detto il presidente, David Cusimano – dopo la sofferta interruzione dell'anno scorso a causa della pandemia. Un concerto che avverrà in piena sicurezza, dato che l'accesso sarà consentito solo in possesso di Green Pass rafforzato e con la mascherina. Tengo a ringraziare l'amministrazione comunale, l’Anbima e l’Usci, che da anni supportano la nostra associazione, ma anche la Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse che ogni anno sostiene le nostre attività”.

La serata, oltre a prevedere un repertorio con brani tipici della tradizione natalizia, sarà dedicata ai “solisti”, ovvero a chi, accompagnato dal gruppo, riesce a mettere in luce le proprie qualità musicali, superando le proprie insicurezze.

“Credo sia un’ottima metafora per la nostra associazione, ma potrebbe esserlo anche per la nostra comunità – continua Cusimano – in cui se qualcuno si trova in difficoltà, solo grazie al sostegno di chi gli sta accanto potrà emergere e brillare”.

Non mancherà anche un omaggio al tenore ronchese Mario Muraro, scomparso nel 2020, che cominciò la sua carriera musicale nel coro della “Giuseppe Verdi” prima di trasferirsi in Germania negli anni Settanta. Il concerto è inserito nel cartellone di eventi natalizi Nativitas organizzato dall’USCI FVG e conclude il progetto di studio della vocalità “Da Capo” sostenuto da Usci e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nata nel maggio 1869 la Giuseppe Verdi è oggi la più antica società culturale-musicale in attività nella cittadina, attività che viene svolta grazie alla banda musicale, al coro misto, al coro di voci bianche, alla banda giovanile e alla scuola di musica ad orientamento bandistico.